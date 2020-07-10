Altın yeniden 1,800 doları aştı

Dokuz yılın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, gelen kar satışlarıyla 1,800 doların altına inen altın fiyatları, artan güvenli liman talebiyle yeniden yükselerek 1,800 doların üzerine döndü.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.12 artışla 42.40 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.45 artışla 39.96 dolar,

- altın yüzde 0.19 artışla 1,806.30 dolar,

- gümüş yüzde 0.01 artışla 18.67 dolar,

- bakır yüzde 0.98 artışla 6,297.00 dolar,

- platin yüzde 0.56 artışla 843.94 dolar,

- paladyum yüzde 0.97 artışla 1,966.71 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 656 liraya, Cumhuriyet altını da 2,611 liraya yükseldi.

Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin analizinde, altındaki kar satışına karşın 1,800 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başardığı belirtilerek, şöyle denildi:

"ABD'de vaka sayıları azalmaksızın devam ederken, dünkü seansta piyasalardaki risk ortamının da kaçınma arzusuyla hisse senedi piyasaları önderliğinde birçok varlık sınıfında satışa geçtiğini gözlemledik. Altın bu yaşananlar ışığında 1,803 dolar/onstan günü tamamlayarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.3'lük kayıp yazmış oldu.

"Gümüş ise dünkü seansta 19 dolar/onsun üzerine kadar çıkarak son 9 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Seans sonuna kadar bu seviyedeki yerini koruyamayan beyaz maden, günü 18.65 dolar/onstan tamamlayarak hanesine yüzde 0.3 kayıp yazmış oldu.

"Platin dünkü seansta ise 863 dolar/onsa kadar uzanarak, son iki ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak Platin de satış dalgasından nasibini alarak, dünkü seansı 840 dolar/onstan yüzde 0.9 kayıpla tamamlamış oldu.

"Paladyum ise dünün yeşilde kapatan tek kıymetli madeni olurken, 1,954 dolar/onstan seansı tamamlarken yüzde 2.2 kazanç yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta satış işlemlerinin ağırlıkta olduğu bir günü geride bırakırken, fiyatlar dünya fiyatların altında seyretti. Borsa İstanbul'da toplamda 4899 kg altın, 1379 kg gümüş işlemiyle gün tamamlandı."