Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden A Para’da flaş altın açıklaması: Yeni bir rekora imza atabilir!

İNFO YATIRIM FX TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:

"Altın Hafta içerisinde 1,800 doların üzerine çıkan altın fiyatları bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. Küresel bazda piyasaların ekonomilere yönelik endişelerinin artmaya devam etmesi ve risk iştahının azalması güvenli limanlara talebi artırıyor. Artan talep ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Diğer yandan piyasalar Cleveland Fed Başkanı Mester'ın açıklamalarını takip etti. Mester koronavirüsün Amerika'da yeniden yayılmakta olduğuna ilişkin son verilerin, gerçekleşmekte olan ekonomik toparlanmaya yönelik ilave aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti. Bu açıklama da altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi. Diğer yandan ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını inandığına yönelik açıklaması aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Piyasalar gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan ÜFE verisini takip edecek. Veri TSİ 15:30'da açıklanacak. Veri ile birlikte küresel bazda hareketlilik artacaktır. XAUUSD grafiğini haftanın son işlem gününde teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1818.63 – 1829.93 – 1840.30 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1797.80 – 1789.75 – 1776.00 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."