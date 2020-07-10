Borsa İstanbul düşüşle kapandı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 112 bin 829 puan ile 115 bin 450 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.85 düşüşle 114 bin 808 puanda tamamladı.

GÜNÜN ÖZETİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 985,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,80 ile spor oldu. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.00, BIST Mali Endeks yüzde 1.30, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.07 eksideydi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD'nin vaka sayısında artışın önüne geçemediği bazı eyaletlere yönelik yeniden kapatmaların gündeme gelmesiyle risk iştahının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin yanı sıra Libya ile Suriye meselelerinin de jeopolitik tarafta yakından takip edilen gündem maddeleri olduğunu ifade etti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Bej Kitap, ABD'de enflasyon Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Çarşamba günü yurt için piyasaların kapalı olacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek konumunda bulunduğunu, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini ifade etti.

CARİ İŞLEMLER HESABININ MAYISTA 4,3 MİLYAR DOLAR AÇIK VERMESİ BEKLENİYOR

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 17,5 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 13 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise mayısta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

ÖLÜM ORANI AZALDI AÇIKLAMASI ALIM GETİRDİ



Başlıca Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri, Covid-19 tedavisine ilişkin olumlu gelişmeler üzerine, kayıplardan artıya geçtiler. Biyoeczacılık şirketi Gilead Sciences, antivirüs ilacı remdesivir'in, Covid-19 hastalarında ölüm oranını yüzde 62 azalttığına ilişkin açıklaması piyasalarda alımları artırdı.

Şirketin açıklamasının ardından, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.85, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.73 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.67 artıya geçti.

DOLAR DAR BANTTA SIKIŞTI



Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 511/521 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.75 oldu. Doların başlıca para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi Perşembe günü 96.233 ile bir ayın en düşük düzeyini gördükten sonra 96.798'e yükseldi. ABD para birimi iç piyasada ise, bir süredir tutunduğu 6.85 - 6.86 bandında hareket ediyor.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8515 lira ve en yüksek 6.8682 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

- euro en düşük 7.7277 lira ve en yüksek 7.7759 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6299 lira ve en yüksek 8.6924 lirayı gördükten sonra 8.69 – 8.70 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1254 - 1.1319 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1315 düzeyindeydi.

Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara repo piyasasında 34 milyar 710 milyon lira kullandırdı. Banka'nın piyasa yapıcılara fonlamasında basit faiz yüzde 7.25, bileşik faiz yüzde 7.52 oldu.

Merkez Bankası verilerine göre Pazartesi günü için açıklanan geçici rezerv 71 milyar 494.2 milyon lira ekside. Banka'nın Salı günü için açıkladığı geçici rezerv ise 19 milyar 277.2 milyon lira ekside görünüyor.

Merkez Bankası'nın sabah açıkladığı geçici verilerde piyasa Pazartesi günü 39 milyar 471.7 milyon lira, Salı günü de 19 milyar 277.2 milyon lira ekside görünüyordu.