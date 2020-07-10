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bilançosunun büyüklüğü 7 trilyon doların altına indi

bilançosundaki küçülme bu hafta da devam etti. Son 4 haftadır  düşüş gösteren bilanço büyüklüğü 7 trilyon dolar seviyesinin altına geldi. 8 Temmuz'da sona eren haftada tolam bilanço büyüklüğü 88 milyar dolar azalarak 7,06 trilyon dolardan 6,97 trilyon dolar seviyesine indi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:31 ABONE OL
Fed bilançosunun büyüklüğü 7 trilyon doların altına indi

Fed bilançosundaki küçülme bu hafta da devam etti. Son 4 haftadır düşüş gösteren bilanço büyüklüğü 7 trilyon dolar seviyesinin altına geldi. 8 Temmuz'da sona eren haftada tolam bilanço büyüklüğü 88 milyar dolar azalarak 7,06 trilyon dolardan 6,97 trilyon dolar seviyesine indi.

Bilançonun daralmasında Eylül'den bu yana ilk kez bankaların Fed'in kısa vadele fonlama araçı olan repolara ilgi göstermemeleri etkili oldu. Geçtiğimiz hafta 61,2 milyar dolar tutarında repo yapılırken, bu hafta Fed'in repo operasyonlarına katılım olmadı.

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Fed bilançosunun büyüklüğü 7 trilyon doların altına indi
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