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Piyasalarda hisseler Covid-19 kaygılarıyla düştü

Küresel hisse senedi piyasalarında endeksler, artan Covid-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktireceği kaygılarıyla tüm borsalarda inişe geçti.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 13:07 Son Güncelleme: 10.7.2020 13:10 ABONE OL
Piyasalarda hisseler Covid-19 kaygılarıyla düştü

Küresel hisse senedi piyasalarında endeksler, artan Covid-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktireceği kaygılarıyla tüm borsalarda inişe geçti.

Başta, dünyanın en büyük ekonomisi ABD olmak üzere, birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa bağlı olarak, Asya-Pasifik borsalarında, endeksler düştü.

Avrupa genelinde hisse senedi piyasalarında endeksler de, Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Mali İşler Konseyi'nin (EcoFin) ileleyen saatlerde yapacağı toplantı öncesinde düştü. AB üye ülkelerinin ekonomi ve maliye bakanlarının katılımıyla düzenlenecek EcoFin toplantısında, AB genelindeki destek fonlarının durumu ve kullanımı konuları görüşülecek.

ABD'deki başlacı borsalarda da hisse senedi endeksleri, açılış öncesi işlemlerde, özellikle New York'ta yeni kısıtlama kararları alınmasını zorlayacak ölçüde vaka artışılarının etkisiyle düştü.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.70, Çin'de Shanghai Composite Endeksi yüzde 1.33, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.10 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.76 düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 0.98 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.53 düştü.
Almanya'da DAX seanslara, yüzde 2.24 düşen Deutsche Bank AG hisselerinin de etkisiyle yüzde 0.42 düşüşle başlarken, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.61 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.73 düştü.

ABD'de açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Endüstriyel Endeksi yüzde 0.40 ve S&P 500 Endeksi yüzde 0.34 ve Nasdaq 100 Endeksi de yüzde 0.36 düştü.

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Piyasalarda hisseler Covid-19 kaygılarıyla düştü
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