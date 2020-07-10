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! Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş açıklaması!

haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 12:11 Son Güncelleme: 10.7.2020 12:27 ABONE OL
SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş hibe desteği açıklaması!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." diye konuştu.

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SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş hibe desteği açıklaması!
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