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cazibesini sürdürüyor! Peki bu fiyatlardan altın alınır mı?

2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini koronavirüsün ekonomiler ve piyasalar üzerine getirdiği risklerle güçlendiren Türk halkının büyük küçük yatırımcı demeden en çok tercih ettiği yatırım enstrümanı olmayı sürdürüyor. Geçen hafta altının onsunun 1818 dolar ile 9 yıllık zirvesini görmesinin ardından bu durum yurt içinde gram altına da olumlu yansıdı. 401 lirayı aşarak tarihi zirvesini gördü. Geçen hafta da gram altın yüzde 2'ye yakın değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Hal böyle olunca yatırımcılar yeni haftada piyasa açılışıyla birlikte yeniden altın araştırmalarını sıklaştırdı. "Altın yükselir mi", "", "Bu fiyatlardan altın alınır mı" gibi sorularına yanıt aramaya başladı.

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Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:02 Son Güncelleme: 13.7.2020 14:07 ABONE OL
Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

29 Kasım 2018 tarihinde 202,2 liraya kadar çekilen altının gram fiyatı bu tarihten itibaren yükseliş trendi içerisine girdi. Bu tarihten itibaren kademe kademe yükselişini sürdüren , 2019 Mayıs ayında 250 lirayı aşarak yatırımcısına yaklaşık 6 aylık dilimde yüzde 25 kazanç getirdi.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

27 Ağustos 2019 tarihinde 290 lirayı test eden , bu tarihten itibaren bir gevşeme hareketi gösterdi. Aralık ayıyla beraber gram tarafındaki artışlardan bulduğu destekle Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan koronavirüsün salgının baş göstermesiyle tekrar yükseliş trendi içerisine girdi.

Altın cazibesini sürdürüyor! Peki bu fiyatlardan altın alınır mı?

Salgının dalga dalga önce Avrupa ve İran ardından diğer ülkelere yayılması ve en son dünyanın en büyük ekonomilerinde ABD'de çok yıkıcı etki göstererek yayılması riskten kaçmak isteyen yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

Pandemi süreciyle ekonomiler ve küresel piyasaların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, hükümetlerin teşvikleriyle merkez bankalarının düşük faiz politikası ve varlık alımları ile desteklenince piyasalarda benzeri görülmemiş bir likidite oluştu.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

Güvenli liman etiketine sahip , reel faiz getirisinin düşmesi ve döviz tarafındaki volatilitenin azalmasıyla hem tarafında hem gram tarafında hisse senetleriyle birlikte en çok talep gören yatırım aracı olmayı başardı.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

401 LİRA İLE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte piyasada altına bir satış dalgası gelir mi sorularına yanıt arandı. Geçen hafta altının onsunun 1818 dolar ile 9 yıllık zirvesini görmesinin ardından bu durum yurt içinde gram altına da olumlu yansıdı.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

401 lirayı aşarak tarihi zirvesini gördü. Geçen hafta da gram yüzde 2'ye yakın değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

ALTIN GEÇEN HAFTA YÜZDE 2'YE YAKIN KAZANDIRDI

Geçen hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1,79 oranında artarak 399 liraya, %1,81 oranında artarak 2650 liraya yükseldi. Çeyrek altında ise satış fiyatı 647 lirayı gördü.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

Yeni haftada yatırımcılar, fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken, analistlerin geneli altın fiyatlarındaki yükselişin orta-uzun vadede trendini koruyacağı yönünde birleşti.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

YATIRIMCILAR BURADAN DA ALINIR MI SORUSUNA YANIT ARIYOR

A Parada A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, büyük küçük demeden Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım aracı altını değerlendirdi. Paksoy yukarı yönlü trendin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "Virüs olmadan da altını zaten yukarı yönlü görüyorduk. Benim beklentim birkaç senedir altında geri çekilmeler alım fırsatı şeklinde" dedi.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

Paksoy, virüs endişeleri masada kaldıkça altının güvenli liman gömleğini kullanmayı sürdüreceğinin altını çizerek, "Sadece oda yok. ABD-Çin gerginliği var. Jeopolitik risk başlıkları var. Küresel iklim değişikliklerinin getirdiği riskler var.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

Yani çoklu bir senaryo içinde virüs olmadan da altını yukarı yönlü görüyorduk. Goldman Sachs, Merrill Lynch, CITI olsun daha öncede 2000 dolar ve üzeri yorumlar yapıyorlardı. Şimdi virüs etkisiyle bu rasyonel bir analiz haline geldi" dedi.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

"GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATIDIR"

Uzman isim, "Benim de beklentim birkaç senedir hep söylüyorum. Geri çekilmeler alım fırsatıdır. muhakkak portföylerde olmalıdır" dedi.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

1850 doların geçilmesi durumda altında hızla 1921 dolarla çanak tamamlanmaya gidileceğini savunan Paksoy, "1800 altında aşırı alımdan dolayı bir düzeltme ihtiyacı doğarsa virüsteki olum senaryoyla 1775-1765 dolaylarına bakmak gerekir" dedi.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

Gram altında ise 400-405 lira seviyelerinin tepe olarak bir müddet kalabileceğini belirten Paksoy, " altındaki düzeltme anlamlı olmayınca gram altında alım için rasyonel bir alan oluşmuyor" dedi.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

"350-380 LİRA BÖLGESİ ALIM İÇİN RASYONEL"

Paksoy, 400 liranın altında 350-380 lira bölgesinin alım için daha rasyonel olarak tanımlayarak, "Şuana kadar almamış yatırımcılar buralardan değil ama düzeltmelerden sonra altın alması daha rasyonel" dedi.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

İşte Paksoy'un A Para'daki o açıklamaları:

Şu an altın alınır mı? Altın yükselir mi?

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

"ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ TREND BEKLENMİYOR"

A Para'da fiyatlarını yorumlayan bir başka isim Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen oldu. Ergezen, riskten kaçış algısının sürdüğünün altını çizerek, "Altında aşağı yönlü trend beklenmiyor" dedi.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

Salgındaki hasta sayısındaki artışların fiyatının tekrar yukarı yönlü atak yapmasına neden olduğunu belirten Ergezen, "Kısa vadede riskten kaçınma güdüsüyle altın talebi sürecek. 1792 dolar seviyesi burada önemli. Bu seviyesinin üzerinde yükseliş sürer" dedi.

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

İşte Ergezen'in A Para'daki o açıklamaları:

Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! Altın yükselişini sürdürecek mi?

Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?

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Herkes bunu merak ediyor! Altın yükselecek mi düşecek mi? Şu an bu fiyatlardan altın alınır mı?
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Altın cazibesini sürdürüyor! Peki bu fiyatlardan altın alınır mı?
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