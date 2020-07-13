Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde pozitif seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD-Çin arasında geçen hafta artan gerilim Asya tarafında yatırımcıları odak noktasına yerleşirken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilişkilerin ciddi hasar gördüğünü ve ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı.

AŞI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İYİMSER BEKLENTİLER VE OLUMU HABER AKIŞI PİYASALARI DESTEKLEDİ

Yeni tip koronavirüs salgınında İkinci dalga endişelerinin de arttığı ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışı piyasaları destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 artarak 3.447 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 22.785 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 106,9 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 36.806 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 26.017 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.186 puanda seyrediyor.

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