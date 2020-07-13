Borsa İstanbul sert yükseldi! Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi?

Borsa İstanbul geçen haftanın son günlerini satıcılı geçirdi. Endeks Cuma günü 115 bin puanın altında günü tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününü küresel piyasalardan bulduğu destekle yüzde 3,13 oranında sert yükselişle 118.398 puandan tamamladı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Borsa İstanbul sert yükseldi!

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para'da yeni haftaya güçlü pozitif giriş yapan Borsa İstanbul'u değerlendirdi. "Kısa-orta vadede yeni bir rekor test etme ortamı var mı şu an borsada" sorusunu yanıtlayan Coşar, merkez bankalarının yaptıkları parasal genişleme hareketlerinin ve ekonomik verilerin küresel çapta olumlu tarafa dönmesinin dünya borsalarını desteklediğini ifade etti. "Borsalarda Covid-19 salgınına ve ABD-Çin ilişkilerine göre sert satışların olduğu zamanlarda oluyor" diyen Coşar, genel anlamda dünya borsalarının şu an toparladığını ifade etti.

"PİYASA DÜŞÜŞLERİ ALIM FIRSATI OLARAK KULLANDI"

Cuma günü sert satışlar gören Borsa İstanbul'un yeni haftada küresel piyasalara paralel yükseliş içinde olduğunu vurgulayarak, "Hemen düştüğü yerden alışlar geldi. Piyasa düşüşleri alım fırsatı olarak kullandı" dedi.

Coşar, "Sektörel endeks bazında bakarsak sanayi, teknoloji, petro-kimya, perakende daha önceki zirvesini aşmış daha yüksek fiyatları görmüş durumda" dedi. Uzman isim, Borsa İstanbul'un şu anda daha önceki zirvesine gelememesinin nedenini bankacılık hisselerindeki iskontolu fiyatlamaya bağladı.

"BORSA İSTANBUL'UN YENİ ZİRVELER GÖRME OLASILIĞI YÜKSEK"

Coşar, "Kovid-19 salgını sonrası bankacılık endeksine yönelim olursa, orta ve uzun vadede bir önceki zirvesini test etme imkânımız olacak. Bu yüksek bir olasılık. Bankacılık sektörü çok ucuz kaldı. Bir dönem sonra yatırımcı ilgisini uyandıracaktır. Bu yüzden Orta ve uzun vadede Borsa İstanbul'da yeni zirveler görme olasılığının olduğunu düşünüyorum" dedi.

İşte Coşar'ın A Para'daki o açıklamaları:

Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi?

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