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haftaya nasıl başladı? İşte öne çıkan başlıklar...

kuru haftalardır 6,83-6.86 lira arasında dar bantta sıkıştı. Dolar/TL yeni haftada da oldukça dar bantta bir seyir izlemeye devam ederken; bugün piyasalarda yoğun veri gündemi, küresel piyasalar ve iç siyasi gündem takip edilecek.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 09:39 Son Güncelleme: 13.7.2020 09:44 ABONE OL
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte öne çıkan başlıklar...

Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bantta bir seyir izlemeye devam ederken; bugün piyasalarda yoğun veri gündemi, küresel piyasalar ve iç siyasi gündem takip edilecek.

İçeride Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri ile Merkez Bankası beklenti anketi; siyasi gündemde ise AKP MKYK ve MYK toplantıları izlenecek.

Dış piyasalarda ise koronavirüs sonrası hızlı toparlanma öngörüleriyle sert yükselen küresel borsalardaki risk iştahı geçen hafta itibarıyla gücünü koruyamadı. Dış piyasalarda risk iştahının canlı kalıp kalmayacağı ve ABD bilançoları yakından izlenecek.

Bu hafta başlayacak olan ABD bilanço dönemi, salgının zararının ve ekonomik iyileşmenin ne kadar olduğunun anlaşılması için bir gösterge olacak.

Yatırımcılar bu hafta Çin'in açıklayacağı ticaret verisinin yanı sıra Perşembe günü açıklanacak Çin'in ikinci çeyrek büyüme verisini takip edecekler.

Dolar/TL yaklaşık bir aydır oldukça dar bir bantta işlem görüyor. Cuma günü Ayasofya kararı ardından 6.8850'ye kadar yükselse de dolar/TL'deki bu yükseliş de kalıcı olmadı. Dolar/TL saat 0844'te 6.8605/6.8650 seviyesinden işlem görürken; sepet bazında TL 7.2174/7.3229, euro/TL 7.7743/7.7804 seviyesinde bulunuyor.

Goldman Sachs Haziran da dahil edildiğine bu tutarın 60 milyar dolar olduğunu hesaplıyor. Geçtiğimiz yıl da 30-32 milyar doları bulan bu arzın rezervlerdeki negatif etkisinin yavaşlasa da devam ettiği hesaplanıyor. Öte yandan son dönemde bu trende kamu bankalarının açık pozisyonları da ekleniyor.

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Dolar haftaya nasıl başladı? İşte öne çıkan başlıklar...
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