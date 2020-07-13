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Başkanı Georgieva'dan "iklim direncine" destek çağrısı

Uluslararası Para Fonu () Başkanı Kristaline Georgieva, 'nun (Global Commission on Adaptation) Covid-19'dan toparlanma sürecinin "dayanıklı iklim" gözetilerek yönetilmesi yönündeki çağrısına destek istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 09:02 ABONE OL
IMF Başkanı Georgieva'dan iklim direncine destek çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristaline Georgieva, Küresel Uyum Komisyonu'nun (Global Commission on Adaptation) Covid-19'dan toparlanma sürecinin "dayanıklı iklim" gözetilerek yönetilmesi yönündeki çağrısına destek istedi.

Georieva konuyla ilgili açıklamasında, "iklim direncini artırmayı temel alan bir toparlanmanın aktif olarak desteklenmesinin getireceği yararların, bu konuda harekete geçmemenin maliyetlerinden çok daha ağır bastığına" dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler'in önceki Genel Bekreteri Ban Ki-moon öncülüğünde 2018 yılında kurulan Küresel Uyum Komisyonu, dünya liderlerine yazdığı mektubunda, ekonomik toparlanma paketlerine iklim direncini artıracak unsurları eklemeye çağırdı.

Mektupta, "Dünya liderleri politikaları daha uzun vadeli iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmeli, küresel ortaklıklar kurmalı ve iklim direncini iyileştirmek için özel sektör desteğini seferber etmelidir" denildi.

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IMF Başkanı Georgieva'dan "iklim direncine" destek çağrısı
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