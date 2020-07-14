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A Para'da ünlü akademisyenden dikkat çeken yorumu: Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir!

ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. , piyasaların seyrini A Para’da değerlendirdi. Murat, mali destek paketleri devam ettikçe piyasalarda oynaklığın artacağına işaret ederek, “Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir” dedi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:19 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:19 ABONE OL
A Para'da ünlü akademisyenden dikkat çeken borsa yorumu: Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir!

"Yatırımcılar açısından şu dönemde yüksek oynaklık kaçınılmaz mıdır" sorusuna TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat A Para'da net cevap verdi.

Murat, "Hisse senedi yatırımcısı para kazanmak istiyorsa yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir. Bizde öyle bir algı yaratılıyor ki yüksek oynaklık kötüdür diye. Yüksek oynaklık olduğu zaman yatırımcı para kazanabilir" dedi.

"BORSA İSTANBUL'DAKİ HİSSELER DAHA UCUZ"

ABD hisseleriyle Türk hisselerini karşılaştıran Murat, "Amerikan hisselerinin değerlemeleri çok yüksek, nerden bakarsanız pahalı bu hisse senetleri. Ama Türk hisse senetlerine bakarsanız hangi değerleme şeklinden bakarsanız bakın daha ucuz. O nedenle ben hala Borsa İstanbul'da geri çekilmelerde yeni alımların gelebileceğini düşünüyorum. Yeter ki başta ABD olmak üzere dünya piyasalarındaki hava bozulmasın. Oynaklık olur ama oralardaki hava korunduğu sürece ben Türk hisse senetlerine aşağılardan alım gelebileceğini düşünüyorum" dedi.

İşte Murat'ın A Para'daki o açıklamaları:

Murat: Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir

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A Para'da ünlü akademisyenden dikkat çeken borsa yorumu: Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir!
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