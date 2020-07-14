Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekorların anahtarı A Para’da açıklandı!

"Borsayı yukarı itebilecek bir hikaye var mı" sorusuna NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay Sevüktekin A Para'da net ifadeler kullandı.

Sevüktekin, hem yurt içi hem de küresel piyasalarda hikayenin aşı çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "Borsa İstanbul'da geçtimiz günlerde bir düzeltme hareketi gördük. Bunu kar realizasyonu olarak adlandırabiliriz. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada kısmen bir toparlanma var ancak Borsa İstanbul küresel piyasalardan destek bekliyor" dedi.