Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekorların anahtarı A Para’da açıklandı!

"Borsayı yukarı itebilecek bir hikaye var mı" sorusuna NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay Sevüktekin A Para'da net ifadeler kullandı.
Sevüktekin, hem yurt içi hem de küresel piyasalarda hikayenin aşı çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "Borsa İstanbul'da geçtimiz günlerde bir düzeltme hareketi gördük. Bunu kar realizasyonu olarak adlandırabiliriz. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada kısmen bir toparlanma var ancak Borsa İstanbul küresel piyasalardan destek bekliyor" dedi.
"BORSADA YENİ TARİHİ REKORLAR TEST EDİLEBİLİR"
Geçtiğimiz hafta hacim bazında tarihi rekorların görüldüğünü ifade eden Sevüktekin, "Borsa İstanbul'da ilk hedef 120 bin seviyeleri. Borsada yeni tarihi rekorlar test edilebilir" dedi.
Ekim sonuna doğru aşı çalışmaların netleşmiş olabileceği beklentilerinin piyasalar için umut olmaya devam ettiğini bildiren uzman isim, "Sektörel ayrışma devam ediyor. Özelikle pozitif ayrışmayı biraz daha teknoloji ve sanayi hisselerinde görmeye devam edebiliriz" dedi.
Banka hisselerinde bir miktar daha baskının devam edebileceğini belirten Sevüktekin, bunun nedenini reel faizlerdeki düşüklüğe bağladı.
"HACİMSEL BAZDA DA YENİ REKORLARI GÖREBİLİRİZ"
Borsa İstanbul'da yerli hesaplarda artışların etkisiyle hacimsel rekorların görüldüğünü bildiren uzman isim, "Geçtiğimiz hafta 35 milyar liralık bir hacim görmüştük. Küresel piyasalardaki tekrar yukarı yönlü hareketlerle birlikte hacimsel bazda da yeni rekorları görebiliriz. Şuan itibariyle ana trend hala yukarı yönlü." dedi.
İşte Sevüktekin'in A Para'daki o açıklamaları:
Sevüktekin: Borsa İstanbul yeni tarihi rekorlar test edebilir