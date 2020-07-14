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’da yeni tarihi rekorların anahtarı A Para’da açıklandı!

22 Ocak tarihinde İstanbul 124.536 puanla tarihi zirvesini gördü. Mart ayındaki yaptığı dip seviyesinin ardından yükseliş trendi içine giren Borsa İstanbul soluksuz bir rallinin ardından 120 bin seviyesinin üzerini test ederek bir miktar kar satışı yedi. Son günlerde ise dalgalı bir görüntü çiziyor. NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay Sevüktekin A Para'da Borsa İstanbul'daki dalgalı seyri değerlendirirken yatırımcılar için kritik beklentilerini sıraladı. Sevüktekin, Ekim sonuna doğru aşı çalışmaların netleşmiş olabileceği beklentilerinin piyasalar için umut olmaya devam ettiğini ifade ederek "Borsa İstanbul'da ilk hedef 120 bin seviyeleri. Borsada yeni tarihi rekorlar test edilebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 16:55 Son Güncelleme: 14.7.2020 17:12 ABONE OL
Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekorların anahtarı A Para’da açıklandı!

"Borsayı yukarı itebilecek bir hikaye var mı" sorusuna NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay Sevüktekin A Para'da net ifadeler kullandı.

Sevüktekin, hem yurt içi hem de küresel piyasalarda hikayenin aşı çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "'da geçtimiz günlerde bir düzeltme hareketi gördük. Bunu kar realizasyonu olarak adlandırabiliriz. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada kısmen bir toparlanma var ancak İstanbul küresel piyasalardan destek bekliyor" dedi.

Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekorların anahtarı A Para’da açıklandı!

"BORSADA YENİ TARİHİ REKORLAR TEST EDİLEBİLİR"

Geçtiğimiz hafta hacim bazında tarihi rekorların görüldüğünü ifade eden Sevüktekin, "'da ilk hedef 120 bin seviyeleri. Borsada yeni tarihi rekorlar test edilebilir" dedi.

Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekorların anahtarı A Para’da açıklandı!

Ekim sonuna doğru aşı çalışmaların netleşmiş olabileceği beklentilerinin piyasalar için umut olmaya devam ettiğini bildiren uzman isim, "Sektörel ayrışma devam ediyor. Özelikle pozitif ayrışmayı biraz daha teknoloji ve sanayi hisselerinde görmeye devam edebiliriz" dedi.

Banka hisselerinde bir miktar daha baskının devam edebileceğini belirten Sevüktekin, bunun nedenini reel faizlerdeki düşüklüğe bağladı.

Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekorların anahtarı A Para’da açıklandı!

"HACİMSEL BAZDA DA YENİ REKORLARI GÖREBİLİRİZ"

'da yerli hesaplarda artışların etkisiyle hacimsel rekorların görüldüğünü bildiren uzman isim, "Geçtiğimiz hafta 35 milyar liralık bir hacim görmüştük. Küresel piyasalardaki tekrar yukarı yönlü hareketlerle birlikte hacimsel bazda da yeni rekorları görebiliriz. Şuan itibariyle ana trend hala yukarı yönlü." dedi.

Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekorların anahtarı A Para’da açıklandı!

İşte Sevüktekin'in A Para'daki o açıklamaları:

Sevüktekin: Borsa İstanbul yeni tarihi rekorlar test edebilir

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Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekorların anahtarı A Para’da açıklandı!
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