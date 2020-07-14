Haberler Haberler Haberleri Conte: AB toparlanma fonu müzakereleri çok zorlu geçiyor

Conte: toparlanma fonu müzakereleri çok zorlu geçiyor

İtalya Başbakanı Giusseppe Conte, 'nin koronavirüs  salgınının yol açtığı ile mücadele için ortaya koyduğu toparlanma fonu üzerinde müzakerelerin "çok zorlu" geçtiğini ve Avrupa'nın  toparlanmasında bir gecikmenin yaşanması riski bulunduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:08 ABONE OL
Conte: AB toparlanma fonu müzakereleri çok zorlu geçiyor

İtalya Başbakanı Giusseppe Conte, Avrupa Birliği'nin koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik kriz ile mücadele için ortaya koyduğu toparlanma fonu üzerinde müzakerelerin "çok zorlu" geçtiğini ve Avrupa'nın toparlanmasında bir gecikmenin yaşanması riski bulunduğunu söyledi.

Conte yaptığı açıklamada, "Bizim krize güçlü, sağlam ve koodineli bir yanıt vermeye ihtiyacımız var. Liderlerin tümü bu tarihi anın farkındalar. Ortak değerler ve çıkarlar tehlikede. Ortak pazarın parçalanması yönünde bir risk var" diye konuştu.

Altın cazibesini sürdürüyor! Peki bu fiyatlardan altın alınır mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Conte: AB toparlanma fonu müzakereleri çok zorlu geçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA