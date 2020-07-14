Conte: AB toparlanma fonu müzakereleri çok zorlu geçiyor

İtalya Başbakanı Giusseppe Conte, Avrupa Birliği'nin koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik kriz ile mücadele için ortaya koyduğu toparlanma fonu üzerinde müzakerelerin "çok zorlu" geçtiğini ve Avrupa'nın toparlanmasında bir gecikmenin yaşanması riski bulunduğunu söyledi.

Conte yaptığı açıklamada, "Bizim krize güçlü, sağlam ve koodineli bir yanıt vermeye ihtiyacımız var. Liderlerin tümü bu tarihi anın farkındalar. Ortak değerler ve çıkarlar tehlikede. Ortak pazarın parçalanması yönünde bir risk var" diye konuştu.