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Dallas Başkanı Kaplan: Ekonomik krizle mücadele için daha fazla mali politika ihtiyacı var

Dallas Başkanı , Covid-19 salgının neden olduğu ile başa çıkabilmek için "kesinlikle" daha fazla mali politika adımına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:02 ABONE OL
Dallas Fed Başkanı Kaplan: Ekonomik krizle mücadele için daha fazla mali politika ihtiyacı var

Dallas Fed Başkanı Romert Kaplan, Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik kriz ile başa çıkabilmek için "kesinlikle" daha fazla mali politika adımına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kaplan, Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomi üzerinde "hızla soğutucu etkisi" olacağını öngördüklerini belirterek, Fed'in yapması gereken daha fazla şeye ihtiyaç olabileceğini vurguadı. Dallas Fed Başkanı ayrıca, ABD'de işsizlik oranının 2021 sonunda yütde 7-8 aralığında olacağını öngördüğünü belirtti ve 2020'de GSYH'nın yütde 4,5-5 aralığında daralacağı beklentisini tekrarladı.

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Dallas Fed Başkanı Kaplan: Ekonomik krizle mücadele için daha fazla mali politika ihtiyacı var
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