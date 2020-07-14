Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/07/2020

Halk Sigorta (HALKS, Nötr), Güneş Sigorta (GUSGR, Nötr): Güneş Sigorta A.Ş.'nin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'yi tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarını bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesine ilişkin süreçte, belirlenen birleşme ve değişim oranının azınlık hissedarlarının menfaatleri çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, Halk Sigorta için daha önce %11,2 olarak açıklanan birleşme oranı %17,4; 0,4887 olarak açıklanan değişim oranı da 0,5786'ya yükselmiştir. (1 Halk Sigorta payı karşılığında 0,5786 Güneş Sigorta payı) Buna göre Halk Sigorta'nın 1 TL nominal değerli hisse başına belirlenen ayrılma akçesi tutarı da önceden belirlenmiş olan 0,79 TL'nin üzerinde olacak şekilde 1,4129 TL olarak yeniden hesaplanmıştır. Benzer şekilde Güneş Sigorta için %35,5 olarak açıklanan birleşme oranı da bu değişiklikle birlikte %46,5'e yükselecektir.

Ziraat Yatırım