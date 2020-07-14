Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/07/2020

14 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Lokman Hekim (LKMNH): Şirket 23.12.2019 ve 02.01.2020 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamaları çerçevesinde Lokman Hekim Ankara Hastanesinin Lokman Hekim Üniversitesine 3 yıl süreyle kiraya verildiği ve kira bedelinin değişken tutarlı olacağı duyurmuştu. Şirket, değişken hesaplanan kira bedelinin hesaplanma kriterlerine ilişkin aşağıdaki açıklamaları yapma ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Buna göre kira bedelinin hesaplamasında dikkate alınan kriterler; faaliyet karı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vakıf üniversitesi hastanelerine ilave olarak ödenen tutar ve ilgili mevzuat gereği özel hastanelerde sunulamayan ancak vakıf üniversitesi hastanelerinde sunulan hizmetlerden oluşacak faaliyet karıdır. Yukarıda belirtilen kriterlerin bir veya birkaçının uygulamasında dönemsel olarak değişkenlikler olabileceğinden tahakkuk edecek kira bedeli de süreç içerisinde değişkenlik arz edebilecektir.
Ziraat Yatırım
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding (METRO): Şirket bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin paylarının Gürcistan Borsası'nda (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için Gürcistan Merkez Bankası'na yapılan başvuru ve izahname 10.07.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Ziraat Yatırım
İthalat Vergileri: Haziran sonunda 400'ün üzerinde ithal eşya için, yüzde 20'ye varan oranlarda ilave gümrük vergisi getirilmişti. Söz konusu vergiler yeniden gözden geçirilecek. Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, TOBB'da iş insanlarıyla yaptığı toplantıda konunun gündeme geldiği öğrenildi. Özellikle ara mallarında kullanılan, Türkiye'de üretimi kısıtlı olan ve ithal edilen ürünlere getirilen ilave gümrük vergisi konusunda bir çalışma yapılmasına karar verildi. Buna göre üreticiler, kullandığı ara mallarının tespitlerini yaparak listeyi Bakanlığa gönderecek. Kaynak: Foreks
Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif): Şirket'in Haziran 2020 dönemindeki brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %68,2 oranında artarak 736,1mn TL'ye yükselmiştir. Haziran ayı prim üretimi ile birlikte Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi brüt prim üretimi ise yıllık bazda %17,7 artarak 3,8 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım
Halk Sigorta (HALKS, Nötr), Güneş Sigorta (GUSGR, Nötr): Güneş Sigorta A.Ş.'nin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'yi tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarını bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesine ilişkin süreçte, belirlenen birleşme ve değişim oranının azınlık hissedarlarının menfaatleri çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, Halk Sigorta için daha önce %11,2 olarak açıklanan birleşme oranı %17,4; 0,4887 olarak açıklanan değişim oranı da 0,5786'ya yükselmiştir. (1 Halk Sigorta payı karşılığında 0,5786 Güneş Sigorta payı) Buna göre Halk Sigorta'nın 1 TL nominal değerli hisse başına belirlenen ayrılma akçesi tutarı da önceden belirlenmiş olan 0,79 TL'nin üzerinde olacak şekilde 1,4129 TL olarak yeniden hesaplanmıştır. Benzer şekilde Güneş Sigorta için %35,5 olarak açıklanan birleşme oranı da bu değişiklikle birlikte %46,5'e yükselecektir.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Kovid-19 nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yollarının (THY), ağustos ayı uçuş takvimi belli oldu. THY, 1 Ağustos itibarıyla Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika ve Dubai uçuşlarına başlayacak. (Kaynak: AA)