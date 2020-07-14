Hazine'den 160 milyon dolar tutarında kira sertifikası ihracı

Hazine, Doğrudan satış yöntemi ile 16 Temmuz 2021 itfa tarihli 6 ayda bir %1,25 kupon ödemeli 2,36 milyar dolar cinsi Devlet Tahvili ve 6 ayda bir %1,25 kira ödemeli 160,9 milyon dolar Cinsi Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bakanlığımızca 14 Temmuz 2020 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 17 Temmuz 2020 valörlü, 16 Temmuz 2021 itfa tarihli olarak · TRT160721F14 ISIN kodlu 6 ayda bir %1,25 kupon ödemeli 2.358.962.000,00 ABD Doları tutarında ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili, · TRD160721F12 ISIN kodlu 6 ayda bir %1,25 kira ödemeli 160.889.000,00 ABD Doları tutarında ABD Doları Cinsi Kira Sertifikası, ihracı gerçekleştirilmiştir."

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/07/2020