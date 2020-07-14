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Hazine'den 160 milyon dolar tutarında ihracı

Hazine, yöntemi ile 16 Temmuz 2021  itfa tarihli 6 ayda bir %1,25 kupon ödemeli  2,36 milyar dolar  cinsi Devlet  Tahvili ve 6 ayda bir %1,25 kira ödemeli  160,9  milyon dolar Cinsi ihracı gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 17:26 ABONE OL
Hazine'den 160 milyon dolar tutarında kira sertifikası ihracı

Hazine, Doğrudan satış yöntemi ile 16 Temmuz 2021 itfa tarihli 6 ayda bir %1,25 kupon ödemeli 2,36 milyar dolar cinsi Devlet Tahvili ve 6 ayda bir %1,25 kira ödemeli 160,9 milyon dolar Cinsi Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bakanlığımızca 14 Temmuz 2020 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 17 Temmuz 2020 valörlü, 16 Temmuz 2021 itfa tarihli olarak · TRT160721F14 ISIN kodlu 6 ayda bir %1,25 kupon ödemeli 2.358.962.000,00 ABD Doları tutarında ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili, · TRD160721F12 ISIN kodlu 6 ayda bir %1,25 kira ödemeli 160.889.000,00 ABD Doları tutarında ABD Doları Cinsi Kira Sertifikası, ihracı gerçekleştirilmiştir."

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Hazine'den 160 milyon dolar tutarında kira sertifikası ihracı
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