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borsası yükselişle açıldı

borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,39 artışla 27.013,06 puandan işlem gördü.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 17:12 ABONE OL
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,39 artışla 27.013,06 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 kazançla 3.231,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 yükselişle 10.568,67 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve beklenenden iyi gelen ekonomik veriler etkili oldu.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, dün gece yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının ilk aşama denemelerinde tüm deneklerin güçlü bir bağışıklık geliştirdiğini bildirdi.

Ayrıca ABD'e bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 5,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izledi.

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New York borsası yükselişle açıldı
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