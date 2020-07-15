Haberler Haberler Haberleri New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı

Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) Şubesi imalat endeksi, temmuzda 17,2 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez pozitif bir seyir izledi.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 16:32 ABONE OL
New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı

New York Fed'in temmuz ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi temmuzda 17,4 puan artışla 17,2 değerine yükseldi.

Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez pozitif bir seyir izleyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 10 değerini alması yönündeydi.

Endeks, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle haziranda eksi 0,2, mayısta eksi 48,5, nisanda eksi 78,2 ve martta eksi 21,5 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, temmuzda eksi 0,6'dan 13,9 değerine, sevkiyat endeksi de eksi 3,3'ten 18,5 değerine yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 56,5'den 38,4 değerine geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları düşecek mi? 10 uzmandan altın yorumu geldi…
Altın cazibesini sürdürüyor! Peki bu fiyatlardan altın alınır mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA