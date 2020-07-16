A Para'da dikkat çeken döviz yorumu: Yatırım aracı olmaktan çıktı!

Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt A Para'da son dönemdeki tüketici davranışlarını değerlendirdi.

Son dönemde bireysel yatırımcı için faiz gelirinin düşmesi ve dövizin yatırım aracı olmaktan çıkmasının gayrimenkule olan talebi artırdığını ifade ederek, "Talep gayrimenkule kaydı. Gayrimenkul fiyatları kriz ortamında dünyada yerlerde sürünür. Türkiye'de bu hiçbir zaman olmadı" dedi.

"İNSANLARIN YALNIZ YAŞAMAYA YÖNELMESİYLE KONUTA OLAN TALEP ARTIYOR"

Yatırımcının nasıl olsa fiyatlar artacak diye parasını gayrimenkule yönlendirdiğini bildiren Akkurt, "Bunun birkaç nedeni var. Birincisi kırsaldan şehire akın devam ediyor. Bu da talebi körüklüyor. İkincisi nüfus artış hızı düşük değil. Artı teknolojik gelişmelerden ötürü insanların yalnız yaşamaya yönelmesiyle konuta olan talep artıyor" dedi.

İşte Akkurt'un A Para'daki açıklamalarının detayları:

Akkurt: Döviz yatırım aracı olmaktan çıktı

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