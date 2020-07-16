Borsa İstanbul yükselişle kapandı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe günü 118 bin 684 puan ve 119 bin 451 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0,91 artışla 118 bin 807 puanda kapandı.

GÜNÜN ÖZETİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,91 değer kazancıyla günü 118.807,53 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.066,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile spor oldu. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.86, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 artıdaydı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 883,33 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 134.808,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 21'i geriledi. Aselsan, Emlak Katılım GYO, Trabzonspor, Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen verilerin ise pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktığına işaret etti.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

DÖVİZ PİYASASI



- dolar en düşük 6.8484 lira ve en yüksek 6.8631 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,



- euro en düşük 7.8069 lira ve en yüksek 7.8502 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.5907 lira ve en yüksek 8.6449 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.1378 - 1.1442 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1436 düzeyindeydi.



Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, forex piyasası analizinde, lirada bant hareketinin sürdüğüne dikkat çekerek, "Haziran ayı ortasından bu yana son derece sakin bir seyir izleyerek 6.85 merkezli bir bant içinde işlem gören dolar/liranın görünümü anlamlı bir değişime işaret etmemeye devam ediyor" dedi ve ekledi:



"Ancak kurun 6,86'nın üzerinde daha çok kalmaya başlamasının yanında zaman zaman 6.87'nin de üzerini test etmeye yönelmesi yukarı yönlü risklerin geçerliliğini koruduğunu işaret ediyor.



"Ancak korona virüs endişelerinin hafiflemesi ile küresel risk iştahının iyileşmesi durumunda bunun limitli olsa da liraya yansımalarının pozitif olduğunu görebiliriz.



"Bu noktada Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primindeki değişimleri de yakından izliyoruz."



ALTININ ONSU 1.805,13 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.805,13 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,55 artışla 398 bin 550 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8476 lira, satışta 6,8751 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1425, sterlin/dolar paritesi 1,2597, dolar/yen paritesi de 107,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 artışla 43,81 dolardan işlem görüyor.

ECB FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen dört ayda aldığı olağanüstü önlemlerin ardından para politikasında değişiklik yapmadı. ECB Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, mevduat faizi oranının "eksi yüzde 0.5" ve politika faizinin de "sıfırda" tutulduğu belirtildi. Açıklamada, pandeminin ekonomide yol açacağı daralma ile mücadele için uygulanmaya başlanan, 1.35 trilyon euro tutara kadar tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

"İDDİALI VE KOORDİNELİ BİR MALİ DURUŞ KRİTİK ÖNEME SAHİP"

ECB faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, iddialı ve koordineli bir mali duruşun kritik önemde olduğunu söyledi.

Lagarde'nin açıklamaları neyi işaret ediyor?



Lagarde, Covid-19 kaynaklı ekonomik krize karşı çalışanlara, işletmelere ve hükümetlere destek olmak için alınan mali önlemlerin, "geçici ve hedefli" olması gerektiğinin altını çizdi. Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin, Avrupa Komisyonu'nun yeni destek mekanizması "Yeni Nesil AB"yi olumlu karşıladıklarını söyledi ve Avrupalı liderleri bloğun ekonomilerini "gençleştirmeye" yardımcı olacak paket üzerinde "hızlı bir anlaşma sağlamaya" çağırdı.

ECB'den parasal teşvikleri artırma sinyali!

IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 16/07/2020

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020