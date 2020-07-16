En çok kazanan CEO'lar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

Öte yandan, ABD 2019 yılında yaklaşık 5.9 milyon milyarder ve milyonere ev sahipliği yaparak dünyada en fazla "yüksek gelirli birey" barındıran ülke oldu. ABD'yi 3.3 milyonla Japonya, 1.4 milyon kişiyle Almanya ve 1.3 milyon milyonerle Çin takip etti.



Öncelikle listede dikkat çeken 4 kadın CEO yer alıyor. Bu isimler şöyle...