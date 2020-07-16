En çok kazanan CEO'lar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

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En çok kazanan 'lar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

Bloomberg 2019 yılında en çok kazanan 'lar listesini açıkladı. Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde 3 ay içinde küresel ekonomi yüzde 3 oranında küçülürken, milyarder zenginlerin sayısının son bir senede yüzde 9 oranında arttığı açıklandı. Dev şirketlerin CEO'larının kazançları artışını sürdürürken 1. sıradaki isim diğer CEO'lara fark attı. İşte dünyanın en çok kazanan CEO'ları...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 11:05 Son Güncelleme: 16.7.2020 12:44 ABONE OL
En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

Bloomberg 2019 yılının en çok kazanan 'larını sıraladı. Bloomberg'in raporunda özellikle son dönemde ABD'de teknoloji şirketlerinin CEO'larının New York borsa merkezi Wall Street'teki bankacılık şirketlerinin CEO'larından daha az mesai harcayip fazla maaş aldığı vurgulandı.

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

PANDEMİ MİLYARDERLERİ

Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde 3 ay içinde küresel ekonomi yüzde 3 oranında küçülürken, milyarder zenginlerin sayısının son bir senede yüzde 9 oranında arttığı açıklandı.

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

Capgemini Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı koronavirüs krizi sonrası 2020 yılı raporuna göre, son bir yılda dünya üzerindeki zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi.

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

Öte yandan, ABD 2019 yılında yaklaşık 5.9 milyon milyarder ve milyonere ev sahipliği yaparak dünyada en fazla "yüksek gelirli birey" barındıran ülke oldu. ABD'yi 3.3 milyonla Japonya, 1.4 milyon kişiyle Almanya ve 1.3 milyon milyonerle Çin takip etti.

Öncelikle listede dikkat çeken 4 kadın CEO yer alıyor. Bu isimler şöyle...

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

2019'UN EN YÜKSEK ÜCRETLİ KADIN CEO'LARI VE YÖNETİCİLERİ

72- Sheryl Sandberg

Görevi: COO

Şirket: Facebook

Kazancı: 31 milyon 879 bin 506 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

60- Marillyn Hewson

Görevi:

Şirket: Lockheed Martin

Kazancı: 32 milyon 851 bin 454 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

36- Safra Catz

Görevi:

Şirket: Oracle

Kazancı: 43 milyon 411 bin 550 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

19- Lisa Su

Görevi:

Şirket: Advanced Micro Devices

Kazancı: 55 milyon 841 bin 377 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

10- Douglas Ingram

Görevi:

Şirket: Sarepta Therapeutics

Kazancı: 70 milyon 228 bin 746 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

9- Satya Nadella

Görevi:

Şirket: Microsoft

Kazancı: 77 milyon 289 bin 149 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

8- Sundar Pichai

Görevi:

Şirket: Alphabet

Kazancı: 86 milyon 162 bin 752 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

7- Robert Swan

Görevi:

Şirket: Intel

Kazancı: 99 milyon 22 bin 847 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

6- Jonathan Gray

Görevi: COO

Şirket: Blackstone Group vKazancı: 107 milyon 630 bin 680 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

5- Sumit Singh

Görevi:

Şirket: Chewy

Kazancı: 108 milyon 158 bin 705 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

4- Joseph Ianniello

Görevi:

Şirket: ViacomCBS

Kazancı: 116 milyon 565 bin 495 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

3- Tom Rutledge

Görevi:

Şirket: Charter Communications

Kazancı: 116 milyon 995 bin 201 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

2- Tim Cook

Görevi:

Şirket: Apple

Kazancı: 133 milyon 727 bin 869 dolar

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

Öte yandan Tim Cook yalnızca maaş almıyor. Apple 'su ayrıca çeşitli hisse opsiyonlarından ve bonuslardan da faydalanıyor.

Bloomberg bu ek gelirleri genel maaş hesaplamalarına dahil etmediği için Cook ile Musk arasındaki fark bu kadar büyük çıkıyor.

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

Listenin tepesinde 595 milyon dolarla Tesla ve SpaceX'in 'su Elon Musk yer aldı.

En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

1- Elon Musk

Görevi:

Şirket: Tesla

Kazancı: 595 milyon 266 bin 817 dolar

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En çok kazanan CEO'lar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!
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