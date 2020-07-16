En çok kazananlar belli oldu: Kazançları yok artık dedirtti!

Bloomberg 2019 yılının en çok kazanan CEO'larını sıraladı. Bloomberg'in raporunda özellikle son dönemde ABD'de teknoloji şirketlerinin CEO'larının New York borsa merkezi Wall Street'teki bankacılık şirketlerinin CEO'larından daha az mesai harcayip fazla maaş aldığı vurgulandı.
PANDEMİ MİLYARDERLERİ
Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde 3 ay içinde küresel ekonomi yüzde 3 oranında küçülürken, milyarder zenginlerin sayısının son bir senede yüzde 9 oranında arttığı açıklandı.
Capgemini Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı koronavirüs krizi sonrası 2020 yılı raporuna göre, son bir yılda dünya üzerindeki zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi.
Öte yandan, ABD 2019 yılında yaklaşık 5.9 milyon milyarder ve milyonere ev sahipliği yaparak dünyada en fazla "yüksek gelirli birey" barındıran ülke oldu. ABD'yi 3.3 milyonla Japonya, 1.4 milyon kişiyle Almanya ve 1.3 milyon milyonerle Çin takip etti.
Öncelikle listede dikkat çeken 4 kadın CEO yer alıyor. Bu isimler şöyle...
2019'UN EN YÜKSEK ÜCRETLİ KADIN CEO'LARI VE YÖNETİCİLERİ
72- Sheryl Sandberg
Görevi: COO
Şirket: Facebook
Kazancı: 31 milyon 879 bin 506 dolar
6- Jonathan Gray
Görevi: COO
Şirket: Blackstone Group vKazancı: 107 milyon 630 bin 680 dolar
Öte yandan Tim Cook yalnızca maaş almıyor. Apple CEO'su ayrıca çeşitli hisse opsiyonlarından ve bonuslardan da faydalanıyor.
Bloomberg bu ek gelirleri genel maaş hesaplamalarına dahil etmediği için Cook ile Musk arasındaki fark bu kadar büyük çıkıyor.