IMF Başkanı Georgieva uyardı: Tehlikeler pusuda bekliyorlar

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgını kaynaklı olarak yaşanan benzeri gerilmemiş daralmanın ardından global ekonomik aktivitenin toparlanmakta olduğunu, ancak salgında ikinci bir büyük dalganın ekonomik aktivitede daha fazla bozulmayı tetikliyebileceğini söyledi.

Georgieva, salgının kontrol altına alınmasını ve ekonomik etkilerinin hafifletilmesini hedefleyen tedbirlerin maliyetinin ülkelerin borçlarını yüksek seviyelere taşımakta olduğunu, ancak sağlanan desteklerin geri çekilmeye başlanması için erken olduğuna inandıklarını vurguladı. G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının sanal toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Tehlikeyi henüz atlatmadık" diye konuşan Georgieva, "Tehlikeler pusudalar" ifadelerini kullandı.