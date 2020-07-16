Philadelphia Fed Başkanı Harker'dan pandemi açıklaması: Ekonomik belirsizlik ortaya çıkarır

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD'nin koronavirüs salgınını kontrol altına alamadığını ve salgının ekonomiyi ne kadar etkileyeceği konusunda oldukça yüksek seviyede belirsizlik bulunduğunu söyledi.

Ortalama tahminler temel alındığında, GSYH'nın 2020'nin ilk yarısında yüzde 20 kadar düşebileğini ve yılın ikinci yarısında yüzde 13 büyüyebileceğini belirten Harker, yılın tamamında ise ekonomide yüzde 6 daralma olabileceğine işaret etti. "Bu, gloal finansal kriz sırasında yaşanandan daha keskin bir resesyon" diye konuşan Harker, virüsün izlediği patika ile birlikte tahminlerin de değişmekte olduğunu vurguladı. Ekonomik toparlanmanın yavaş ve uzun olmasının beklendiğini belirten Harker, "Toparlama, 'U'dan çok, Nike'ın sembolüne benzeyebilir" dedi.