Haberler Haberler Haberleri Philadelphia Fed Başkanı Harker'dan pandemi açıklaması: Ekonomik belirsizlik ortaya çıkarır

Başkanı Harker'dan açıklaması: belirsizlik ortaya çıkarır

Başkanı Patrick Harker, ABD'nin koronavirüs  salgınını kontrol altına alamadığını ve salgının ekonomiyi ne kadar  etkileyeceği konusunda oldukça yüksek seviyede belirsizlik bulunduğunu  söyledi.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 09:28 ABONE OL
Philadelphia Fed Başkanı Harker'dan pandemi açıklaması: Ekonomik belirsizlik ortaya çıkarır

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD'nin koronavirüs salgınını kontrol altına alamadığını ve salgının ekonomiyi ne kadar etkileyeceği konusunda oldukça yüksek seviyede belirsizlik bulunduğunu söyledi.

Ortalama tahminler temel alındığında, GSYH'nın 2020'nin ilk yarısında yüzde 20 kadar düşebileğini ve yılın ikinci yarısında yüzde 13 büyüyebileceğini belirten Harker, yılın tamamında ise ekonomide yüzde 6 daralma olabileceğine işaret etti. "Bu, gloal finansal kriz sırasında yaşanandan daha keskin bir resesyon" diye konuşan Harker, virüsün izlediği patika ile birlikte tahminlerin de değişmekte olduğunu vurguladı. Ekonomik toparlanmanın yavaş ve uzun olmasının beklendiğini belirten Harker, "Toparlama, 'U'dan çok, Nike'ın sembolüne benzeyebilir" dedi.

Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları düşecek mi? 10 uzmandan altın yorumu geldi…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Philadelphia Fed Başkanı Harker'dan pandemi açıklaması: Ekonomik belirsizlik ortaya çıkarır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA