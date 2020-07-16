SON DAKİKA! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası bugün yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında gösterge faiz oranlarında ve varlık alım programlarında değişiklik yapmadı. Ancak Yönetim Konseyi, Banka'nın tüm enstrümanlarında gerektiğinde ayarlama yapmaya hazır olduğunu tekrarladı.

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Refinansman faiz orananını yüzde 0.00, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 seviyesinde tutan ECB, mevduat faizini de -%0,50 olarak sürdürdü. Yönetim Konseyi toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, faiz oranlarının enflasyon görünümü yüzde 2 hedefine güçlü şekilde yakalaşana ve bu şaklaşma çekirdek enflasyon dinamiklerini tutarlı şekilde yansıtana kadar cari seviyelerde veya daha düşük kalmaya devam edeceği tahhütü de yinelendi.

PANDEMİ ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI (PEEP) İÇİN 1,35 TRİLYON DOLAR OLARAK KALDI

Konsey, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEEP) için 1,35 trilyon dolar olarak belirlenen toplam tutarı değiştirmezken, bu varlık alımlarının genel para politikası duruşunun gevşetilmesine katkı yaptığını ve bu şekilde enflasyon için öngörülen patikada pandemi ile ilişkili yaşanan aşağı yönlü kaymanın telafi edilmesine yardım etmeke olduğunu da vurguladı.

Açıklamada. varlık alımlarının zaman içinde esnek bir şekilde uygulanmaya devüam edileceği ve bunun Konsey'e para politikasının sorunsuz aktırımına yönelik riskleri etkin şekilde savuşturma imkanı verdiği de belirtildi. Yönetim Konseyi, PEPP çerçevesinde net varlık alımlarının en azından 2021 Haziran sonuna ve konovirüsü krizi ortadan kalkana kadar devam edeceğini de ifade etti. ECB, varlık alım programı çerçevesinde aylık net 20 milyar euro tutarında varlık alımlarını da yıl sonuna kadar devam ettirecek.

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