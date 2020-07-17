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Bilanço dönemi yaklaşıyor! Borsada hangi sektörler öne çıkacak? Uzman isimden A Para'da kritik yorumu!

Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para’da ’u değerlendirirken yatırımcılar için önemli açıklamalar yaptı. Aydın, bilanço dönemine yaklaşırken yoğun bir hafta görülebileceğinin altını çizerek, “Bilançosu iyi beklenen şirketlere yatırım yapmakta fayda var” dedi. Aydın, ayrıca bilanço döneminde hangi sektörlerin öne çıkabileceği konusunda kritik değerlendirmede bulundu. Aydın, “BİST100 içinde en fazla potansiyeli barındıran şirket grubu sektörü olarak ön plana çıkıyor” dedi.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 18:12 Son Güncelleme: 17.7.2020 18:23 ABONE OL
Bilanço dönemi yaklaşıyor! Borsada hangi sektörler öne çıkacak? Uzman isimden A Para'da kritik borsa yorumu!

"Bilanço dönemde nasıl tablolar göreceğiz?" sorusunu A Para'da yanıtlayan Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, yatırımcılar için kritik yorumlar yaptı.

Aydın, ikinci çeyreğin pandemiden en fazla etkilenen dönem olduğunun altını çizdi. Uzman isim, bu durumun şirket bilançolarına olumuz yansıyacağını ifade ederek, "Bu sektörlerin başında havacılık ve turizm sektörleri geliyor" dedi.

"ÖZELLİKLE KAMU BANKALARINDA GÜÇLÜ KARLAR OLMASI BEKLENEBİLİR"

"Beyaz eşya sektörünü bu bilanço döneminde güçlü karlılıkla beğeniyoruz" diyen Aydın asıl öne çıkabilecek sektörün bankacılık olduğunu vurguladı. Aydın, "Hem çeyreksel hem de yıllık baz etkisiyle bankacılık sektöründe güçlü karlar göreceğiz. Özellikle kamu bankalarında güçlü karlar olması beklenebilir. Özel bankaların da çeyreksel karlarında artışlar var" dedi.

"EN FAZLA POTANSİYEL BANKACILIK SEKTÖRÜNDE"

Uzman isim bankaların borsada seviye olarak ve çarpan bazında oldukça ucuz olduğunu ifade ederek, "BİST100 içinde en fazla potansiyeli barındıran şirket grubu bankacılık sektörü olarak ön plana çıkıyor" dedi.

İşte Aydın'ın A Para'daki o açıklamaları:

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Bilanço dönemi yaklaşıyor! Borsada hangi sektörler öne çıkacak? Uzman isimden A Para'da kritik borsa yorumu!
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