Bilanço dönemi yaklaşıyor! Borsada hangi sektörler öne çıkacak? Uzman isimden A Para'da kritik borsa yorumu!

"Bilanço dönemde nasıl tablolar göreceğiz?" sorusunu A Para'da yanıtlayan Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, yatırımcılar için kritik yorumlar yaptı.

Aydın, ikinci çeyreğin pandemiden en fazla etkilenen dönem olduğunun altını çizdi. Uzman isim, bu durumun şirket bilançolarına olumuz yansıyacağını ifade ederek, "Bu sektörlerin başında havacılık ve turizm sektörleri geliyor" dedi.

"ÖZELLİKLE KAMU BANKALARINDA GÜÇLÜ KARLAR OLMASI BEKLENEBİLİR"

"Beyaz eşya sektörünü bu bilanço döneminde güçlü karlılıkla beğeniyoruz" diyen Aydın asıl öne çıkabilecek sektörün bankacılık olduğunu vurguladı. Aydın, "Hem çeyreksel hem de yıllık baz etkisiyle bankacılık sektöründe güçlü karlar göreceğiz. Özellikle kamu bankalarında güçlü karlar olması beklenebilir. Özel bankaların da çeyreksel karlarında artışlar var" dedi.

"EN FAZLA POTANSİYEL BANKACILIK SEKTÖRÜNDE"

Uzman isim bankaların borsada seviye olarak ve çarpan bazında oldukça ucuz olduğunu ifade ederek, "BİST100 içinde en fazla potansiyeli barındıran şirket grubu bankacılık sektörü olarak ön plana çıkıyor" dedi.

İşte Aydın'ın A Para'daki o açıklamaları:

Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir?

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek