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Chicago Fed Başkanı Evans: 2022'de eski seviyesine döner

Chicago Fed Başkanı , ekonomisinin kayda değer şekilde zorlu bir durumda olduğunu ve ABD'de 'nın salgın öncesindeki seviyesine ancak 2022 ortasında veya ikinci yarısında dönebileceğine inandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 08:41 ABONE OL
Chicago Fed Başkanı Evans: GSYH 2022'de eski seviyesine döner

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD ekonomisinin kayda değer şekilde zorlu bir durumda olduğunu ve ABD'de GSYH'nın salgın öncesindeki seviyesine ancak 2022 ortasında veya ikinci yarısında dönebileceğine inandığını söyledi.

İşsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 9-9,5 seviyesinde ve 2021'de yüzde 6,5 civarında olabileceği uyarısında bulunan Evans, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 30-35 aralığında daralmasını, ancak ikinci yarıda güçlü şekilde toparlanmasını beklediğini de vurguladı. Virüsü kontrol altında tutmanın önemide de işaret eden Evans, maske giymenin önemli olduğunu, bunun müşterilerin daha rahat hissetmesine yardım ettiğini de belirtti.

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Chicago Fed Başkanı Evans: GSYH 2022'de eski seviyesine döner
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