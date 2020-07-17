Dünyanın gözü burada olacak: Avrupa çıkış arıyor!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, liderlerin bir uzlaşmaya varmaları için tüm gerekli parçaların masada olduğunu belirterek, "Eğer işimizi doğru yaparsak, bu krizin üstesinden daha güçlü gelebiliriz. Bir çözüm mümkün" diye konuştu. AB kurumlarının başkanları bu olumlu mesajları verirken üye ülkelerin liderleri ise umutlu konuşmuyorlar.
Almanya Başbakanı Angele Merkel, "Müzakerelerin çok zorlu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanırken, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ise, liderler zirvesinde bir uzlaşmaya varılabileceğinden çok emin olmadığını söyledi. Nauseda, "Çok iyimser değimlim. Bütçe konusunda ilk önerinin ilgi çekici ve umut verici olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
İspanya Başbakanı Sanchez, AB liderlerini toparlanma fonu üzerinde bir uzlaşmaya varmaları yükümlülükleri olduğunu savunurken, Hollanda Başbakanı Rutte ise AB toparlanma fonundan verilecek kaynakların gerekli reformların yapılmasına bağlanması gerektiği yönündeki duruşlarını koruyacaklarını ifade etti.