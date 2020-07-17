Dünyanın gözü burada olacak: Avrupa çıkış arıyor!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, liderlerin bir uzlaşmaya varmaları için tüm gerekli parçaların masada olduğunu belirterek, "Eğer işimizi doğru yaparsak, bu krizin üstesinden daha güçlü gelebiliriz. Bir çözüm mümkün" diye konuştu. AB kurumlarının başkanları bu olumlu mesajları verirken üye ülkelerin liderleri ise umutlu konuşmuyorlar.