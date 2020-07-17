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Dünyanın gözü burada olacak: Avrupa çıkış arıyor!

'de bugün bir araya gelecek olan Avrupa Birliği () devlet ve hükümet başkanları, korona yardımları ve 'nin yedi yıllık bütçesi ile birlikte yaklaşık 1 trilyon 800 milyar euro hacmindeki mali paket üzerinde müzakere edecek.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:15 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:25 ABONE OL
Dünyanın gözü burada olacak: Avrupa çıkış arıyor!

Bu paketin bir kısmını korona nedeniyle resesyona giren ekonominin canlandırılmasına yönelik 750 milyar euro hacmindeki yardım fonu oluşturuyor. Diğer kısmı ise Konseyi Başkanı Charles Michel'in sunacağı 1,74 trilyon euroluk 'nin yedi yıllık bütçesi.

Dünyanın gözü burada olacak: Avrupa çıkış arıyor!

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün başlayacak liderler zirvesinde siyasi isteklilik ortaya konması halinde Toparlanma Fonu ve çok yıllı bütçe konularında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Dünyanın gözü burada olacak: Avrupa çıkış arıyor!

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, liderlerin bir uzlaşmaya varmaları için tüm gerekli parçaların masada olduğunu belirterek, "Eğer işimizi doğru yaparsak, bu krizin üstesinden daha güçlü gelebiliriz. Bir çözüm mümkün" diye konuştu. kurumlarının başkanları bu olumlu mesajları verirken üye ülkelerin liderleri ise umutlu konuşmuyorlar.

Dünyanın gözü burada olacak: Avrupa çıkış arıyor!

Almanya Başbakanı Angele Merkel, "Müzakerelerin çok zorlu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanırken, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ise, liderler zirvesinde bir uzlaşmaya varılabileceğinden çok emin olmadığını söyledi. Nauseda, "Çok iyimser değimlim. Bütçe konusunda ilk önerinin ilgi çekici ve umut verici olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Dünyanın gözü burada olacak: Avrupa çıkış arıyor!

İspanya Başbakanı Sanchez, liderlerini toparlanma fonu üzerinde bir uzlaşmaya varmaları yükümlülükleri olduğunu savunurken, Hollanda Başbakanı Rutte ise toparlanma fonundan verilecek kaynakların gerekli reformların yapılmasına bağlanması gerektiği yönündeki duruşlarını koruyacaklarını ifade etti.

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Dünyanın gözü burada olacak: Avrupa çıkış arıyor!
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