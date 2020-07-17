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rezervleri 90 milyar 36 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 90 milyar 36 milyon dolara geriledi.

AA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 15:48 ABONE OL
Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 36 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre,10 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 733 milyon dolar azalışla 49 milyar 611 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Temmuz'da 51 milyar 344 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 265 milyon dolar artışla 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar azalışla 90 milyar 504 milyon dolardan 90 milyar 36 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
08.05.2020 34.684 51.149 85.833
15.05.2020 35.535 48.894 84.429
22.05.2020 36.812 55.595 92.407
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
05.06.2020 36.610 55.610 92.220
12.06.2020 37.579 55.483 93.062
19.06.2020 38.371 53.222 91.593
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
03.07.2020 39.160 51.344 90.504
10.07.2020 40.425 49.611 90.036

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Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 36 milyon dolar oldu
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