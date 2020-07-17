Türkiye'nin dış borç ödemeleri 13 milyar 146 milyon dolar oldu

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 13 milyar 146,04 milyon dolar oldu. Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 15 Temmuz haftasında 280,13 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 278,55 milyon doları Hazine, 1,47 milyon doları diğer ödemeler, 0,11 milyon doları TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı. 2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.

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