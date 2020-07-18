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| Bakan Albayrak G-20'deki mevkidaşları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı , G20 Maliye Bakanları ve Başkanları ile salgınına yönelik görüştü. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." dedi.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 16:55 Son Güncelleme: 18.7.2020 17:06 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak G-20'deki mevkidaşları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. " açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, "İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." diye konuştu.

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Son dakika | Bakan Albayrak G-20'deki mevkidaşları ile görüştü
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