Son dakika | Bakan Albayrak G-20'deki mevkidaşları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. " açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, "İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." diye konuştu.