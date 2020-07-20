Altın kritik seviyeyi aştı! Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

"GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" dedi.