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Borsada devrim niteliğinde değişiklik! Tüm hazırlıklar tamam

'da endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin tüm hazırlıklar ve üye provaları bugün itibarıyla tamamlandı. endeks ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi planlandığı şekilde 27 Temmuz'da devreye alınacak.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 16:00 Son Güncelleme: 20.7.2020 16:08 ABONE OL
Borsada devrim niteliğinde değişiklik! Tüm hazırlıklar tamam

Geçiş çalışmaları kapsamında Kıymetli Madenler Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü seansa 21.30'da ara verilecek ve seansa normal zamanı olan 27 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de devam edilecek.

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Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü akşam seansı düzenlenmeyecek. Aynı gün Endekslere Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler ile aktive olmamış Şarta Bağlı (SAR) emirler VIOP_GUNSONU işlem günü bölümünde iptal edilecek.

Canlıya geçiş öncesinde testlere devam edilebilmesi amacıyla prova ortamı 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde açık olacak.

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Borsada devrim niteliğinde değişiklik! Tüm hazırlıklar tamam
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