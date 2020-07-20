Kısa vadeli dış borçlar Mayıs'ta 123.5 milyar dolar

Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta, 2019 sonuna göre yüzde 0.1 azalışla 123.5 milyar dolara geriledi.



Merkez Bankası'nın verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.1 azalarak 55.0 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16.8 azalarak 49.1 milyar dolara indi.



Orijinal vadesine bakılmaksızın Mayıs sonunda, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 169.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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