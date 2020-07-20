Lagarde: AB'nin hızlı değil iddialı bir finansal anlaşmaya ihtiyacı var

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB liderlerinin hızlı bir anlaşmaya değil, iddialı bir finansal yardım paketi üzerinde görüş birliğine varmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Lagarde, "İdeal olan, liderlerin büyüklük ve bileşik olarak iddialı, genel olarak AB Kolisyonu'nun önerdiği pakete paralel, bir anlaşmaya varmaları gerekli. Anlaşmaya varmak biraz daha fazla zaman alsa bile, liderlerin hızlı yerine iddialı bir şey üzerinde anlaşmalarını umarım" diye konuştu.

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