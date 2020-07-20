Rekorunu tazeledi! Altın yükselişini sürdürecek mi? Uzman isimlerden A Para'da kritik altın yorumu geldi

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Rekorunu tazeledi! yükselişini sürdürecek mi? Uzman isimlerden A Para'da kritik altın yorumu geldi

Düşük faiz getirisi, pandemi nedeniyle politika yapıcıların piyasalara bol likidite sağlaması fiyatlarında aşağı yönlü seyri engelliyor. Risk sevmeyen yatırımcı altına talebini artırmayı sürdürüyor. geçen haftalarda 401 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından bir miktar gevşemişti. Gram yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı ve ve önce kritik psikolojik eşik olan 400 liranın üzerine çıktı ardından 401,3 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Yatırımcılar, "" , "Altın fiyatları düşecek mi", " Bu seviyelerden altın alınır mı " gibi sorularına yanıt ararken Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da "Altın yatırımcısına tavsiyeleriniz ne olur" sorusunu yanıtladı. Çiçek altın fiyatlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunurken yatırımcılar için kritik değerlendirmeler yaptı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 20.7.2020 15:56 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:43 ABONE OL
Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da "Gram yatırımcısına tavsiyeleriniz ne olur" sorusunu yanıtladı.

Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

Altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade eden Çiçek, "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi.

Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

"GÜMÜŞ FİYATLARINA OLUMLU YÖNDE YANSIDI"

Son dönemde piyasa uzmanları tarafından altının başlıca alternatifi olarak gösterilen gümüşe de değinen Çiçek, "Gümüşün özelinde arzla ilgili kaygılar artmaya başladı. Meksika tarafında özellikle en büyük gümüş maden sahaları bulunuyor. Bu bölgedeki vaka sayılarındaki artış arza dahil kaygıları artırarak, gümüş fiyatlarına olumlu yönde yansıdı" dedi.

Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

"GÜMÜŞÜN 25 DOLARA GELMESİ ÇOK DAR SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR"

"Geldiğimiz durumda gümüş rasyosunun 93 seviyelerine kadar çekildiğini biliyoruz ve tarihsel ortalamaya baktığımız zaman altın gümüş rasyosunun seviyesi 68-70 olduğunu biliyoruz. Buralara geldiğini farzederken, yani gümüşün 25 dolara gelmesi çok dar sürpriz olmayacaktır" dedi.

Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

"GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Gram altında dolar görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" dedi.

Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

"GRAM ALTINDA YENİ BİR REKOR GÖREBİLİRİZ"

Altında dolar cinsinden rekor seviyeler beklediklerini vurgulayan uzman isim, "Bunun neticesinde de gram yeni bir rekor seviye görebiliriz" dedi.

Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

İŞTE ÇİÇEK'İN A PARA'DAKİ O AÇIKLAMALARI:

Altında yeni rekor mu geliyor?

Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

"ALTINDA ÇIKIŞLAR NET AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET YARATMIYOR"

Altının nabzı bugün A Para'da attı. Altını değerlendiren bir diğer uzman isim Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün oldu. Ürkün fiyatlarının seyrini değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu. Ürkün, yaşanacak tüm gelişmelerin altını yukarı yönlü olmaya teşvik edebileceğini ifade ederek, "Altında çıkışlar net aşağı yönlü hareket yaratmıyor" dedi. Uzman isim ayrıca altında kritik gördüğü seviyeleri açıkladı.

Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

İŞTE ÜRKÜN'ÜN A PARA'DAKİ O AÇIKLAMALARI:

Altın yükselişini sürdürecek mi?

Altında yeni rekor mu geliyor? Uzman isim A Para'ya konuştu!

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Gram gün içinde 401,37 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Bu seviyenin görülmesinin ardından bir miktar kar satışı yiyen , saat 18:40 itibariyle 400,2 liradan işlem görüyor...

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Rekorunu tazeledi! Altın yükselişini sürdürecek mi? Uzman isimlerden A Para'da kritik altın yorumu geldi
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