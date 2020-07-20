Rekorunu tazeledi! Altın yükselişini sürdürecek mi? Uzman isimlerden A Para'da kritik altın yorumu geldi

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da "Gram altın yatırımcısına tavsiyeleriniz ne olur" sorusunu yanıtladı.
Altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade eden Çiçek, "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi.
"GÜMÜŞ FİYATLARINA OLUMLU YÖNDE YANSIDI"
Son dönemde piyasa uzmanları tarafından altının başlıca alternatifi olarak gösterilen gümüşe de değinen Çiçek, "Gümüşün özelinde arzla ilgili kaygılar artmaya başladı. Meksika tarafında özellikle en büyük gümüş maden sahaları bulunuyor. Bu bölgedeki vaka sayılarındaki artış arza dahil kaygıları artırarak, gümüş fiyatlarına olumlu yönde yansıdı" dedi.
"GÜMÜŞÜN 25 DOLARA GELMESİ ÇOK DAR SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR"
"Geldiğimiz durumda altın gümüş rasyosunun 93 seviyelerine kadar çekildiğini biliyoruz ve tarihsel ortalamaya baktığımız zaman altın gümüş rasyosunun seviyesi 68-70 olduğunu biliyoruz. Buralara geldiğini farzederken, yani gümüşün 25 dolara gelmesi çok dar sürpriz olmayacaktır" dedi.
"GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"
Gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" dedi.
"ALTINDA ÇIKIŞLAR NET AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET YARATMIYOR"
Altının nabzı bugün A Para'da attı. Altını değerlendiren bir diğer uzman isim Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün oldu. Ürkün altın fiyatlarının seyrini değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu. Ürkün, yaşanacak tüm gelişmelerin ons altını yukarı yönlü olmaya teşvik edebileceğini ifade ederek, "Altında çıkışlar net aşağı yönlü hareket yaratmıyor" dedi. Uzman isim ayrıca altında kritik gördüğü seviyeleri açıkladı.
GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ
Gram altın gün içinde 401,37 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Bu seviyenin görülmesinin ardından bir miktar kar satışı yiyen gram altın, saat 18:40 itibariyle 400,2 liradan işlem görüyor...