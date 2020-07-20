Uzman isim A Para'da açıkladı: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek

A Para'da yayına katılan Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Gökşen Bayraktar, enflasyon oranı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz oranının sabit kalmasının muhtemel olduğunu ve belirleyici unsurun enflasyon oranı olacağının altını çizerek, "Temmuz ayından itibaren enflasyonda aşağı yönlü hareket bekliyoruz" dedi.

Bayraktar: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek

Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararında enflasyon beklentilerinin ön planda olduğunu ifade eden Bayraktar, "Şimdilik faiz oranlarında yıl sonuna kadar yüzde 8.25'de devam edeceğiz gibi görünüyor" dedi.

"BU DURUM GEÇİCİ OLABİLİR"

Uzman isim, "Çok ciddi bir olağanüstü dönem yaşandı. Normalleşme süreciyle beraber fiyat artışları erkenden yansıdı. Bu durumun geçici olabileceğine ilişkin beklenti var" dedi.

"GIDA FİYATLARINDA BİR MİKTAR DURULMA GÖREBİLİRİZ"

Birim iş gücü ve birim maliyetlerinde bir artışın olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Normalleşme sürecinin ilk aşamalarında çok hızlı bir artış oldu. Bu durumun eğer bir kısmı geçiciyse yılın ikinci yarısında Temmuz ayıyla beraber bir miktar durulma görebiliriz. Gıda fiyatlarında bir miktar durulma görebiliriz" dedi.

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