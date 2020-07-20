Haberler Haberler Haberleri Uzman isim A Para'da açıkladı: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek

Uzman isim A Para'da açıkladı: Temmuz ayıyla beraber düşecek

Piyasalar ’nın kritik kararını odaklandı. 23 Temmuz Perşembe saatler 14:00’ü gösterdiğinde Merkez Bankası toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA’nın finans anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu. Faiz kararının en önemli belirteçlerinden oranı, merkez bankalarının para musluklarını pandemiyle açmasıyla ve artan teşviklerle Haziran ayında bir miktar artış kaydetti. A Para’da yayına katılan Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Gökşen Bayraktar, enflasyon oranı hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak, “Temmuz ayından itibaren enflasyonda aşağı yönlü hareket bekliyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 17:45 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:03 ABONE OL
Uzman isim A Para'da açıkladı: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek

A Para'da yayına katılan Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Gökşen Bayraktar, enflasyon oranı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz oranının sabit kalmasının muhtemel olduğunu ve belirleyici unsurun enflasyon oranı olacağının altını çizerek, "Temmuz ayından itibaren enflasyonda aşağı yönlü hareket bekliyoruz" dedi.

Bayraktar: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek

Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararında enflasyon beklentilerinin ön planda olduğunu ifade eden Bayraktar, "Şimdilik faiz oranlarında yıl sonuna kadar yüzde 8.25'de devam edeceğiz gibi görünüyor" dedi.

"BU DURUM GEÇİCİ OLABİLİR"

Uzman isim, "Çok ciddi bir olağanüstü dönem yaşandı. Normalleşme süreciyle beraber fiyat artışları erkenden yansıdı. Bu durumun geçici olabileceğine ilişkin beklenti var" dedi.

"GIDA FİYATLARINDA BİR MİKTAR DURULMA GÖREBİLİRİZ"

Birim iş gücü ve birim maliyetlerinde bir artışın olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Normalleşme sürecinin ilk aşamalarında çok hızlı bir artış oldu. Bu durumun eğer bir kısmı geçiciyse yılın ikinci yarısında Temmuz ayıyla beraber bir miktar durulma görebiliriz. Gıda fiyatlarında bir miktar durulma görebiliriz" dedi.

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 20/07/2020
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 20/07/2020
Teknoloji şirketlerinin büyüklükleri dudak uçuklatıyor: Değerleri 14 G20 ülkesinin milli gelirinden fazla! Borsada devrim niteliğinde değişiklik! Tüm hazırlıklar tamam

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman isim A Para'da açıkladı: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA