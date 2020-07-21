Borsa İstanbul düşüşle kapandı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 120 bin puanın üzerinde başladığı Salı günü, 117 bin 160 ve 120 bin 585 puan ile 3,000 puandan geniş bir aralıkta dalgalandıktan sonra, yüzde 1.04 düşüşle 118 bin 42 puanda kapandı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.238,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

17 ŞUBAT'TAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE GÖRÜLDÜ

120.585,55 puana kadar yükselerek 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 118.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.



Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları verisinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNÜN ÖZETİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.238,87 puan azalarak 118.042,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 890,02 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 120.170,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 117.160,45, en yüksek 120.585,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 azalışla 118.042,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 1,83 ve hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,71 ile inşaat oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.075,08 puan ve yüzde 0,80 düşüşle 133.454,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 81'i geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Turkcell, Güneş Sigorta ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.838,70 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.838,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,59 artışla 402 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8382 lira, satışta 6,8656 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8390 lira, satışta 6,8664 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1492, sterlin/dolar paritesi 1,2746, dolar/yen paritesi de 106,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,55 artışla 44,90 dolardan işlem görüyor.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8355 lira ve en yüksek 6.8595 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

- euro en düşük 7.8233 lira ve en yüksek 7.8669 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6754 lira ve en yüksek 8.7214 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1423 - 1.1480 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1475 düzeyindeydi.

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Mayıs sonunda 334.8 milyar dolar düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Mayıs sonunda Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10.3 azalışla 227.3 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 5.8 azalışla 562.1 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2019 yıl sonundaki 343.7 milyar dolardan, Mayıs sonunda 334.8 milyar dolara geriledi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar 2019 yıl sonuna göre yüzde 14 azalışla 90.9 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 12.3 azalışla 83.4 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5.6 azalışla 44.8 milyar dolara, doğrudan yatırımlar da (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 2.9 azalışla 155.4 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 17 azalışla 112.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 30.2 azalışla 22.7 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 51 azalışla 7.6 milyar dolara ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2.1 azalışla 48.1 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 2.4 azalarak 293.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 7.3 azalarak 32.2 milyar dolara inerken, lira mevduatı yüzde 13.2 artarak 15.4 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.5 azalarak 62.8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.5 azalarak 93.6 milyar dolara geriledi.

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