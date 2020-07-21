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Covid-19 aşısına ilişkin iyimserlikle yükseldi

fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 13:34 Son Güncelleme: 21.7.2020 14:03 ABONE OL
Covid-19 aşısına ilişkin iyimserlikle petrol yükseldi

Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisine neden olduğuna ilişkin açıklamalar, bir aşının yakında üretilmeye başlanacağı umutlarını artırdı.

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Emtia piyasalarında yükselen iyimserliğin etkisiyle gelen alımlar sonucu, Eylül teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.55 artışla 43.51 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.46 artışla 41.11 dolara yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirilecek.

Bununla birlikte, toplam üretim kısıntısının günde ortalama 9.7 milyon varil olarak uygulanan geçen dönemde bu konudaki taahhütlerine uyamayan üretici ülkeler, bu açıklarını kapatmak için yeni dönemde yapacakları ek kısıntılarla birlikte, Ağustos ayındaki üretim kısıntısı fiilen günde 8.11 milyon varil olarak uygulanacak.

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Covid-19 aşısına ilişkin iyimserlikle petrol yükseldi
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