Haberler Haberler Haberleri Schnabell: Risk dengesi hala aşağı yönlü

Schnabell: Risk dengesi hala aşağı yönlü

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Expansion gazetesine verdiği demekçe, Banka olarak risk dengesini hala  aşağı yönlü görmeye devam ettiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:45 ABONE OL
Schnabell: Risk dengesi hala aşağı yönlü

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Expansion gazetesine verdiği demekçe, Banka olarak risk dengesini hala aşağı yönlü görmeye devam ettiklerini söyledi. Schnabel, ekonomik sonuçlyarın ilk tahminlherin altında kalmalarımın daha olası olduğunu da not etti. Expansion'ın ECB'nin PEPP'in tamamının kullanılmasını planlayıp planlamadığı sorusunu yanıtlayan Schnabel, "1,35 trilyon euro büyüklüğündeki fonun daha az bir kısmının kullanılması çok iyi haber olur" yanıtını verdi.

Schnabel, "Projeksiyonlarımızda öngördüğümüz temel senaryo devam ettiği sürece PEPP'in tamamının kullanılması büyük olabsılık. Elbette, oldukça fazla belirsizlik içeren ortamda yukarı veya aşağı yönlü sürprizler olabilir" diye konuştu.

Altın rekorları sevdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Schnabell: Risk dengesi hala aşağı yönlü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA