Schnabell: Risk dengesi hala aşağı yönlü

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Expansion gazetesine verdiği demekçe, Banka olarak risk dengesini hala aşağı yönlü görmeye devam ettiklerini söyledi. Schnabel, ekonomik sonuçlyarın ilk tahminlherin altında kalmalarımın daha olası olduğunu da not etti. Expansion'ın ECB'nin PEPP'in tamamının kullanılmasını planlayıp planlamadığı sorusunu yanıtlayan Schnabel, "1,35 trilyon euro büyüklüğündeki fonun daha az bir kısmının kullanılması çok iyi haber olur" yanıtını verdi.

Schnabel, "Projeksiyonlarımızda öngördüğümüz temel senaryo devam ettiği sürece PEPP'in tamamının kullanılması büyük olabsılık. Elbette, oldukça fazla belirsizlik içeren ortamda yukarı veya aşağı yönlü sürprizler olabilir" diye konuştu.

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