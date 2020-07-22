A Para'da flaş dolar ve euro yorumu: Dolar güç kaybedecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri art arda dört ün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar. Paketin 360 milyar euroluk bölümü kredi biçiminde, 390 milyar euroluk bölümü de hibe biçiminde dağıtılacak.

AB ülkeleri 750 milyar euroluk destek paketinde anlaştı

İş Yatırım Strateji Uzmanı Halil Barışkan, A Para'da Avrupa'nın uzlaşma paketini ve ABD'de yaklaşan seçimler ışığında dolar ve euro açıklamaları yaptı.

Barışkan: Dolar güç kaybedecek

"SEÇİME KADAR DOLAR GÜÇ KAYBEDECEK"

Avrupa'daki anlaşmayla beraber Euro/dolar paritesinin 1.15-1.16 seviye kadar geldiğini ifade eden Barışkan, "Önümüzdeki süreçte biz Kasım'daki ABD seçimlerine kadar açıklanan paketlerle beraber doların güç kaybedeceğini göreceğiz. Bu da paritede 1.18-1.19'lara kadar hareketin uzamasını sağlayabilir" dedi.

"Doların güç kaybında seviye nereye gidecek?" sorusunu yanıtlayan Barışkan, dolar endeksinin yönünü belirleyecek olanın eurodaki seyir olduğunu vurgulayarak, "Euro haricindeki kurlar biraz daha sakin kalabilir" dedi.

Uzun süredir dolar endeksindeki yükseliş trendinin yavaş yavaş 92'lerde kırıldığını görebiliriz. Ama tek seferde kırılacağını düşünmüyorum. Euro/dolar paritesinde 1.18-1.19, dolar endeksinde ise 92,5 seviyeleri ön plana çıkıyor" dedi.

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