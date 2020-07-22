Haberler Haberler Haberleri ABD petrol stokları 7.54 milyon varil birden yükseldi

ABD stokları 7.54 milyon varil birden yükseldi

Özel bir kuruluş olan Amerikan Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, aynı haftada ABD genelinde stokları ise 2 milyon 19 bin varil ve damıtılmış ürün stokları da 1 milyon 357 bin varil azaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:01 ABONE OL
ABD petrol stokları 7.54 milyon varil birden yükseldi

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, aynı haftada ABD genelinde benzin stokları ise 2 milyon 19 bin varil ve damıtılmış ürün stokları da 1 milyon 357 bin varil azaldı.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17:30'da açıklanacak.
Stoklara ilişkin gelişmeler, Covid-19 aşısı çalışmalarının verdiği iyimserlikle Salı günü yükselişe geçen petrol fiyatlarını destekledi.
Spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.64 artışla 44.32 dolara, Batı teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.62 artışla 41.90 dolara yükseldi.

Son dakika! Altında yükseliş durdurulamıyor! Yeni tarihi zirvesine koştu! Yükseliş sürecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD petrol stokları 7.54 milyon varil birden yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA