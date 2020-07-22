Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 407 bin 250 lira, en yüksek 410 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 artışla 409 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 120 milyon 231 bin 794,02 lira, işlem miktarı ise 2.786,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 162 milyon 586 bin 70,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 402.600,00 1.827,60 En Düşük 407.250,00 1.840,60 En Yüksek 410.150,00 1.861,20 Kapanış 409.500,00 1.859,35 Ağırlıklı Ortalama 409.029,43 1.858,12 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.120.231.794,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.786,16 Toplam İşlem Adedi 90

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