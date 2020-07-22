EBRD 2020 yılının ilk yarısında en çok yatırımı Türkiye'ye yaptı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2020 yılının ilk yarısında rekor miktarda yatırım yaptığını bildirdi. EBRD, koronavarüs salgınını en "ağır" hissedildiği dönemde aralarında Estonya, Mısır, Fas ve Moğolistan'ın da olduğu 38 ülkeye toplam 5,1 milyar euro yatırım yaptı.

Yılın ilk yarısında yatırımlar 2019 yılının aynı dönemine göre üçte birden fazla, neredeyse 2 milyar dolar arttı. Türkiye, ilk 6 ayda EBRD'den yaklaşık 1 milyar dolar yatırım alarak birinci sırada yer alırken, Mısır 459 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı.