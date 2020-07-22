Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/07/2020

22 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İkmal İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile 21.07.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 207,5mn TL + KDV'dir.
Ziraat Yatırım
Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Negatif): Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin % 50 hisseye sahip olduğu grup tarafından, Romanya Demiryolları İdaresi'nce açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesine verilen teklifin kazanan teklif olarak açıklandığı, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmenin beklendiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu işin işveren idare tarafından başka bir ortaklığa verilmesi üzerine açılan dava Şirket aleyhine sonuçlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Koza Altın (KOZAL, Nötr): Şirket Tarafından, İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak 03/08/2017 tarihinde "ÇED Olumlu" Kararı verildiği, bu ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin iptal davası açılmış olduğu, şirketimizce davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu ve gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği, hususu açıklanmıştı.
Gelinen neticede, davacılar tarafından temyiz edilen İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Daire tarafından davacıların yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Ege Plastik (EPLAS): Egeplast iştirak şirketinin TMSF protokolü kapsamında yeni ödeme planına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Şirket açıklamasında, "TMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesine ilişkin; Belediye ile iştirakimiz Güç Yapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş.arasında görüşmeler devam etmektedir" denildi. Açıklamada, TMSF'nin de görüşmelere katıldığını belirtildi.
Ziraat Yatırım
Halk GYO (HLGYO): Şirket, çıkarılmış sermayesinin 928mn TL'den 970mn TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak SPK'ya başvuru yapıldığını duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Verusa Holding (VERUS): Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalesinden Kütahya İli Gediz İlçesi'nde bulunan maden sahası ruhsatının ihalesini kazanmış olup, 21.07.2020 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 24 adete yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Beyaz Eşya: Beyaz eşya iç satışları yılın ilk yarısında %4 büyüyerek 3.6 milyon adete çıkarken, ihracat %14 düşüşle 8.7 milyon adete indi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında sadece Haziran ayına bakıldığında iç satışların geçen yılın aynı ayına göre %14 arttığını, ihracatın ise yatay seyrettiğini söyledi. (Kaynak: Reuters)
Odaş Elektrik (ODAŞ, Nötr): Şirket ortakları tarafından dün gerçekleştirilmiş olan pay satış (38mn nominal tutarlı satış işlemi) işlemine yönelik olarak satış yapılan rakamın yaklaşık 30 Milyon TL'lik kısmı ODAS hisseleri ile ilgili verilen teminatlara karşılık olan Alternatif Bank nezdinde yer alan kredinin kapatılmasında ve kalan tutardan en az 50 Milyon TL olmak üzere iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş' ye aktarılacak ve Yapı Kredi ve Halkbank konsorsiyumunda borç kapatılması amacıyla kullanılacaktır. Yapılan pay satışı işleminin arkasındaki en önemli unsur Çan-2 Termik Santralinin borcunun vadesinin uzatılarak azami oranlarda TL'ye dönülmesi ve sermaye artırımı öncesinde re-finanse edilerek talep edilen ilave borç ödemelerinde kullanılması yönündedir.
Ziraat Yatırım