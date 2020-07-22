Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/07/2020

Odaş Elektrik (ODAŞ, Nötr): Şirket ortakları tarafından dün gerçekleştirilmiş olan pay satış (38mn nominal tutarlı satış işlemi) işlemine yönelik olarak satış yapılan rakamın yaklaşık 30 Milyon TL'lik kısmı ODAS hisseleri ile ilgili verilen teminatlara karşılık olan Alternatif Bank nezdinde yer alan kredinin kapatılmasında ve kalan tutardan en az 50 Milyon TL olmak üzere iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş' ye aktarılacak ve Yapı Kredi ve Halkbank konsorsiyumunda borç kapatılması amacıyla kullanılacaktır. Yapılan pay satışı işleminin arkasındaki en önemli unsur Çan-2 Termik Santralinin borcunun vadesinin uzatılarak azami oranlarda TL'ye dönülmesi ve sermaye artırımı öncesinde re-finanse edilerek talep edilen ilave borç ödemelerinde kullanılması yönündedir.

Ziraat Yatırım