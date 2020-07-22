Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA! Altın rekora doymadı! Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da flaş altın yorumu: Her yıl gram altın fiyatı %35-40 aralığında yükselecek

! rekora doymadı! Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da flaş altın yorumu: Her yıl fiyatı %35-40 aralığında yükselecek

haberleri... Gram 410,3 lira tarihi zirvesini test ederken ise 1866 doları görerek son 9 yılın rekorunu kırarak 2011'deki zirve seviyesi olan 1921 dolar seviyesine biraz daha yaklaştı. Altın haftanın ilk üç işlem günündede tarihi zirvesini yenilerken yatırımcılar " yükselişini sürdürecek mi", "", "Bu seviyelerden altın alınır mı" , "Altın yatırımcısı ne yapmalı" gibi sorularına yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatlarını A Para'da ele aldı. Yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulunan Memiş, uzun vadede altın ve gümüşün, yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini belirterek, "Uzun vadeli bakış açısıyla bugünkü ve altının onsu önümüzdeki yıllara göre ucuz. Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak" dedi. Uzman isim ayrıca altın fiyatları hakkında bilgiler vererek yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:26 Son Güncelleme: 22.7.2020 18:52 ABONE OL
Altının nabzı A Para'da attı! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak

ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatlarını A Para'da ele aldı. Memiş, "Altın tutmaktan vazgeçip süreci tekrar bir nefes almak için değerlendirmek gerekir" mi sorusunu yanıtladı.

Altının nabzı A Para'da attı! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak

ALTIN SON YILDA %426 GETİRİ SAĞLADI

Yıllardır yatırımcılara yatırımlarınızı fizik bir biçimde altına çevirmelerini tavsiye ettiğini ifade eden Memiş, "2009-2020 yılları arasında son 10 yılda gram yatırımcısına %426'lık bir getirisiyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolar ikinci sırada yer aldı" dedi.

Altının nabzı A Para'da attı! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak

GÜMÜŞ SON 5 AYDA ALTINDAN 2 KAT FAZLA KAZANDIRDI

Mart ayından bu yana bütün yatırımcılara bırakın altını gümüşe yönelin diye tavsiyede bulunduklarını belirten Memiş, "Gümüş son 5 aya baktığımız zaman altından iki kat fazla getiri sağladı" dedi.

Altının nabzı A Para'da attı! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak

"GRAM ALTINDA HER YIL %35-40 ARALIĞINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

İnsanlara yatırımlarını emtiaya yapmalarını sık sık tavsiye ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle uzun vadeli bakınca bugünkü gram ve altın yine ucuz. Neye göre ucuz? Önümüzdeki yıllara göre ucuz. Mesela her yıl tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak" dedi.

Altının nabzı A Para'da attı! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak

"DÜZELTME HAREKETLERİ İYİ BİR ALIM FIRSATI VERECEK"

Zaman zaman yıl sonuna kadar kar satışlarının olabileceğinin altını çizen Memiş, "Yaşanacak düzeltme hareketleri yatırımcısına iyi alım fırsatları sunacaktır. Yatırımcıların yapması gereken şu, ister emtia olsun ister borsa olsun ister döviz olsun bir yatırım aracına uzun vadeli bakmıyorsanız risk almış olursunuz" dedi.

Altının nabzı A Para'da attı! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak

Uzman isim, "Uzun vadede ve gümüş tarafı yatırımcısına hem fiziki tarafta hem de etf tarafında kazandırmaya devam edecek. Burada hiçbir şüphe yok" dedi.

Altının nabzı A Para'da attı! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak

İŞTE ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEMİŞ'İN A PARA'DAKİ DİKKAT ÇEKEN O AÇIKLAMALARI:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak

SON DAKİKA! Altın rekora doymadı! Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da flaş altın yorumu: Her yıl gram altın fiyatı %35-40 aralığında yükselecek

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SON DAKİKA! Altın rekora doymadı! Altın yükselişini sürdürecek mi? A Para'da flaş altın yorumu: Her yıl gram altın fiyatı %35-40 aralığında yükselecek
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