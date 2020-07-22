UBS'den flaş iddia: İsviçre döviz manipülatörü olarak tanımlanabilir

UBS Group AG, ABD'nin İsviçre'yi muhtemelen Döviz manipülatörü olarak tanımlayabileceğini ve bunun da ülkenin merkez bankası için hayatı daha zor hale getireceğini kaydetti.

BloombergHT'de yer alan haberie göre Frankın çok fazla değer kazanmasını önlemek amacıyla yıllardır döviz piyasasına müdahalelerde bulunan İsviçre, UBS ekonomisti Alessandro Bee'nin müşteriler için hazırladığı nota göre, şimdi ABD'nin manipülatörler için belirlediği üç kriteri karşılamış durumda. Bu kriterler: Yüksek dış ticaret ve cari işlemler fazlası ve bunlara ek olarak büyük çaplı müdahaleler.

İsviçre halihazırda izleme listesinde ve ABD bir sonraki raporu yayımladığında manipülatör olarak nitelendirilebilir.

İSVİÇRE MERKEZ BANKASI: PARA BİRİMİNİ YAPAY BİR ŞEKİLDE DÜŞÜK TUTMAYI AMAÇLAMIYORUZ

İsviçre Merkez Bankası, negatif faizle birlikte, müdahalelerin deflasyonun başlamasını ve resesyonu önlemek için gerekli olduğunu kaydetti. Banka politika yapıcıları, para birimini yapay bir şekilde düşük tutmayı amaçlamadıklarını, ancak basitçe güçlü bir değer artışını önlemeye çalıştıklarını vurguluyorlar.

"ABD MİSSİLLEME ADIMLARINDAN KAÇINABİLİR"

Bee, hazırladığı notta, "İsviçreli yetkililerin diplomatik yetenekleri ve ABD'nin iyi niyeti bu konuda belirleyici olacak," dedi ve ABD'nin missilleme adımlarından kaçınabileceğini sözlerine ekledi.

Bee, "ABD ile anlaşmazlığa düşmekten kaçınılsa bile, bu üç resmi kriterin karşılanması muhtemelen İsviçre Merkez Bankası'nın gelecekteki para politikası konusunda artan bir belirsizliğe yol açacak ve volatiliteyi artıracaktır" şeklinde görüş bildirdi.

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