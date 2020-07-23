Borsa İstanbul faiz kararı öncesi yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,54 artışla 118.713,99 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 634,09 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 118.713,99 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 0,62 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile madencilik oldu. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.57, BIST Mali Endeks yüzde 0.52, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.53 artıdaydı.

BIST 100 endeksi, dün 117.500-119.500 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü bir önceki kapanışının yüzde 0,03 üzerinde, 118.079,91 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25 Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

DOLAR 6.84 - 6.86 BANDINDA TUTUNUYOR



Dövizler, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne genel olarak yatay düzeylerde başladı. ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında toparlanmaya çalışan dolar, iç piyasada ise bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunuyor.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8309 lira ve en yüksek 6.8526 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,



- euro en düşük 7.9056 lira ve en yüksek 7.9401 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.7057 lira ve en yüksek 8.7229 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.15640 - 1.15929 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.15861 düzeyindeydi.



İş Yatırım'ın "Dar alanda paslaşmalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:



"ABD'nin Houston Çin konsolosluğunu ekonomik casusluk suçlamasıyla kapatması üzerine Asya borsalarında satışlarla güne başlıyoruz.



"ECB'nin bankaların temettü ödemesini sene sonuna kadar durdurma eğiliminde olması üzerine Avrupa borsaları Çarşamba gününü kayıplarla kapattı.



"ABD Çin gerginliği ve ilave mali pakete yönelik belirsizlikler nedeniyle dolar Mart ayında gördüğü dip seviyelerin altına geriledi. Ancak ABD borsaları, çip üreticilerinin önderliğinde, Asya ve Avrupa'dan pozitif ayrıştı.



"Doların değer kaybından yararlanan altın ve gümüş günün yükselen yıldızlarıydı.



"Borsa İstanbul kar satışı sonrası dar bir bantta dalgalandı. Yabancı satışının fazla olmadığı piyasada Aselsan ve Emlak GYO gibi hisseler güçlü performansıyla dikkat çekti.



"Her iki hisseyi de dün teknik bülten de belirtmiştik.



"ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Yabancı katılımının sınırlı olduğu ve kredi kullanımının yüksek olduğu piyasada fiyat hareketleri sertleşebilir.



"Teknik Bülten de bugün Garanti Bankası, Doğuş Otomotiv, Turkcell, Emlak GYO, Aselsan, Migros öne çıkıyor.



"Veri akışında Merkez Bankası'nın PPK toplantısı (faizlerin sabit tutulmasını bekliyoruz) ve Arçelik'in 2. çeyrek karı (İs Yatırım 400 mn TL, piyasa 358mn ) izlenecek."

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekora doymadı! Bir rekor daha! Altın neden yükseliyor? Altın yükselişini sürdürecek mi? Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/07/2020