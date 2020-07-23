Borsa İstanbul yükselişle kapandı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 585 puan ile 119 bin 672 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0,81 artışla 119 bin 31 puanda kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazancıyla günü 119.031,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 951,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı oldu. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0,59, BIST Mali Endeks yüzde 0,42, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1,26 artıdaydı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı.Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

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Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.



Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi, yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yılın ikinci yarısında "talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin" hale geleceği öngörüsünün korunduğuna işaret edilerek, bununla birlikte yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunun değerlendirildiği vurgulandı ve "Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.



ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında toparlanmaya çalışan dolar, iç piyasada ise bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunuyor.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8309 lira ve en yüksek 6.8526 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,



- euro en düşük 7.9032 lira ve en yüksek 7.9509 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.6794 lira ve en yüksek 8.7359 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.15404 - 1.16092 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.15949 düzeyindeydi.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2.7 düşüşle, Haziran ayındaki 62.6 düzeyinden, Temmuz ayında 60.9'a geriledi.



Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79.9 iken, Temmuz ayında yüzde 0.9 artarak 80.6'ya çıktı.



Buna karşılık, gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayındaki 85.5 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 3.9 oranında azalarak 82.2'ye indi.



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi de, Haziran ayındaki 62.1 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 1.7 azalarak 61'e geriledi.



Ayrıca, gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi de, Haziran ayındaki 23.1 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 14 azalışla 20'nin de altına inerek 19.9'a düştü.

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